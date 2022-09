BASKET. France - Serbie : les Bleues mal embarquées, suivez le match en direct

Alors que Touré s'est précipitée en tirant de loin sans travailler son adversaire, sur l'action offensive suivante, Rupert ne fait pas l'effort et rate sa tentative aussi. Les Bleues restent scotchées à 7 points des Serbes (55-62).

A moins de 4 minutes de la fin du match, Anderson récolte une nouvelle faute et vient sanctionner sur la ligne avec deux lancers franc réussis. La voilà à 18 points, 5 rebonds et 5 passes dans ce match (55-62).

Dans l'axe du panier, Fauthoux travaille Stankovic, se recule d'un pas et envoie un tir en arc-en-ciel qui fait ficelle. La meneuse vient de marquer 5 points précieux pour les Bleues qui se reposent sur elle (55-60).

Fauthoux analyse bien la défense serbe, la contourne et la transperce en plein coeur pour conclure sur la droite du panier d'un layup (52-60). Sur l'action précédente, les Bleues avaient une fois de plus été mangées au rebond, pourtant à 3 contre 1.

Les Bleues n'ont pas la moindre ouverture face à l'agressive défense serbe et se retrouvent en bout de possession à tenter un tir compliqué par Fauthoux. Ca ne rentre pas (50-59).

Dans la peinture, Gabby Williams intercepte la passe de Stankovic et s'en va marquer de l'autre côté du terrain (50-57).

Anderson attaque le cercle par la droite et rate le panier mais obtient une faute de Tadic, en retard. La Serbe soigne ses deux lancers. Son équipe vient d'infliger un redoutable 11-0 aux Bleues (46-57).

Dans le coin gauche, Gabby Williams veut attaquer Topuzovic mais son dribble est raté et finit en touche (46-55).

Fauthoux remonte le ballon avec vitesse mais se fait enfermer par Anderson sur la gauche. La meneuse tente une passe désespérée et perd la balle.

A la fin du troisième quart temps, la France continue de courir après le score et la Serbie. Totalement dominées au rebond (16 à 33), les Bleues ont réussi à revenir à égalité mais ont été étouffées dans les trois dernières minutes par des Serbes à nouveau sérieuses, intenses en défense et malines. Les filles de Jean-Aimé Toupane ont encore 10 minutes pour éviter la défaite (46-53).

Les Bleues ne trouvent pas de solution sur cette dernière action et reste en périphérie. Fauthoux doit prendre un tir à trois points de très loin, sans réussite. On ne reste à 46-53.

Près du cercle, au poste, Stankovic est servie et se joue de Fauthoux et Williams, naïves sur le coup pour marquer facilement (46-53).

10:40 - Raca se régale au rebond (46-51)

Dans la peinture, Rupert est gênée par quatre adversaires et se fait contrer par Krajisnik. Derrière, l tir primé d'Anderson est court mais Raca prend le rebond, une fois de plus au-dessus de Fauthoux et marque d'une jolie toupie (46-51).