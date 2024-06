Mort de Jerry West : de quoi est décédé le joueur et fondateur du logo de la NBA

L'ancien meneur des Los Angeles Lakers Jerry West est décédé ce mercredi 12 juin, à l'âge de 86 ans. Sa silhouette iconique a donné lieu au logo actuelle de la NBA.

Joueur iconique des Los Angeles Lakers et légende de la NBA, ligue américaine de basketball, Jerry West est décédé ce mercredi 12 juin à l'âge de 86 ans d'une mort naturelle, a annoncé les Clippers, pour qui Jerry West était conseiller depuis 2027. Meneur titulaire de la franchise de Los Angeles durant toute sa carrière entre 1960 et 1974, Jerry West a remporté le titre NBA en 1972, et a atteint neuf fois les finales NBA. Il a incarné durant les années 1960 la rivalité entre les Lakers et les Celtics de Bill Russell. Reconnu par tous les connaisseurs de la balle orange, Jerry West est également connu dans le monde entier et par le grand public. C'est en effet sa silhouette qui a été utilisée pour le logo de la NBA.

Jerry West a également été dans sa vie un grand dirigeant. Il est à l'origine des trois titres consécutifs des Lakers au début des années 2000 en recrutant Shaquille O'Neal et en draftant Kobe Bryant. Il faisait également partie de l'organigramme des Golden State Warriors entre 2011 et 2017.