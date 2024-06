Alexandre Sarr : qui est le Français, 1er ou 2e de la draft NBA 2024 ?

Après Victor Wembanyama l'an passé, un autre Français est pressenti pour être sélectionné sur le podium de la draft NBA 2024.

À 19 ans, Alexandre Sarr est un prospect au profil particulier. Le Français né en avril 2005 est attendu très haut dans la draft NBA, qui sélectionne les meilleurs jeunes pour entrer dans la ligue majeure du basketball. Avec ses 2,16m et une envergure d'environ 2,20m, Alexandre Sarr oscille entre les postes d'ailier fort et de pivot. Né à Bordeaux, il s'est rapidement exilé à l'étranger en rejoignant dès ses 14 ans le centre de formation du Real Madrid, avant d'évoluer pendant deux saisons aux Etats-Unis au sein de la ligue Overtime Elite. La saison dernière, Alexandre Sarr n'a ni choisi la Betclic Elite ni le championnat universitaire américain comme la plupart des jeunes à fort potentiel, mais a signé dans la ligue professionnelle australienne, aux Perth Wildcats. C'est lors de cette saison en Australie qu'il s'est révélé, attirant les scouts de toutes les franchises NBA qui le placent dans le top deux de la draft 2024, qui aura lieu dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juin.

Le frère d'Olivier Sarr, qui évolue également en NBA à Oklahoma, a un profil d'intérieur moderne, dont les capacités physiques et de défense semblent déjà prêtes pour le niveau NBA. Si la franchise ayant récupéré le choix numéro, Atlanta, hésite plutôt entre un autre Français, Zaccharie Risacher, et Donovan Clingan, Alexandre Sarr ne devrait pas filer au delà de la deuxième place. En effet, les Washington Wizards, qui disposent du choix numéro deux, semblent très intéressés et pourraient même proposer un échange aux Hawks pour récupérer le choix numéro un et s'assurer de la venue du Français. Il formerait alors un duo avec Bilal Coulibaly, drafté l'an passé par la franchise de Washington et qui a réalisé une superbe saison dans la capitale américaine.