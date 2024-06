Zaccharie Risacher : une affaire de famille, qui est le Français ?

Auteur d'une belle saison avec Bourg-en-Bresse, Zaccharie Risacher n'a cessé de monter dans les projection de draft cette saison. Au point d'être sélectionné en numéro 1 ?

Dans la famille Risacher, un basketteur peut en cacher un autre. Après les succès de Stéphane Risacher à la fin des années 1990 et durant les années 2000, son fils Zaccharie se présente cette année à la draft NBA avec de grandes prétentions. Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juin il pourrait être sélectionné haut, et même très haut pas une franchise NBA. Projeté dans le top 2 par la plupart des médias spécialisés américains, Zaccharie Risacher est né en avril 2005 à Malaga, où son père évoluait au moment. Formé à l'ASVEL, Zaccharie Risacher a connu une saison plein cette année en tant que titulaire à la JL Bourg-en-Bresse, où il a joué pas loin de trente minutes par match.

Ailier de 2,07m, Zaccharie Risacher a hérité de la capacité au tir familiale. c'est un très bon shooteur extérieur, même s'il doit améliorer sa régularité au lancer et sa capacité à se créer son propre tir. À seulement 19 ans, Risacher a déjà connu l'Euroligue avec l'ASVEL, l'Eurocoupe avec Bourg-en-Bresse et les Playoffs en Betclic Elite cette saison. Par sa longueur et sa mobilité, il coche toutes les cases de l'ailier moderne capable de défendre sur pratiquement tous les postes.

Zaccharie Risacher pourrait bien être appelé en numéro un dans la nuit de mercredi à jeudi par le commissioner de la NBA Adam Silver, tant son profil peut intéresser des franchises parmi les premiers choix. Il s'insèrerait bien dans l'effectif des Atlanta Hawks, à moins que les Spurs, visiblement très intéressés par l'idée d'associer Risacher à Victor Wembanyama , décident d'un échange pour récupérer le premier choix de la draft et récupérer Zaccharie Risacher.