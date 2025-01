NBA Paris Games. Spurs - Pacers : place à l'acte II de la folle parenthèse Wembanyama à Paris

Quelques jours après avoir rayonné face aux Pacers, le prodige tricolore a l'occasion de faire à nouveau le show pour le second match des NBA Paris Games et clore un week-end de basket grandiose.

Les " MVP, MVP " qui descendaient des travées de l'Accor Arena en fin de premier match entre les Spurs et les Pacers témoignaient d'une soirée de basket spéciale. Celle d'un Wembanyama en feu, auteur de 30 points, devant un public français en folie. Un moment que l'alien n'est pas prêt d'oublier : " en termes de performance pure, il fait partie dans mon Top 5 des matchs les plus aboutis de ma carrière en NBA… Je suis fier de mon équipe, on a réalisé l'un de nos meilleurs matchs de la saison… C'est une soirée parfaite, il y a la victoire et la manière ", et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Les Spurs de " Wemby " remettent le couvert ce soir avec un deuxième match face aux Pacers pour refermer le chapitre Paris NBA Games 2025.

Paris réussit au Spurs de Wembanyama, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec ce blow out infligé aux Pacers (140-110), les Spurs ont stoppé une série de trois défaites consécutives pour se relancer dans la course au top 10 de la Conférence Ouest. Une nouvelle victoire ce soir et la franchise texane pourrait se rapprocher un peu plus des Suns qui occupent la dernière place qualificative. Il faudra cependant s'attendre à un sursaut d'orgueil des joueurs d'Indianapolis, menés par un Siakam déçu à la fin de la rencontre : " nous n'avons pas montré qui nous sommes ". Le coach Rick Carlisle annonce la couleur, ses joueurs " doivent mieux jouer samedi ".

A quelle heure se dispute le match des NBA Paris Games Spurs - Pacers ?

La rencontre Spurs - Pacers se jouera à 18h à l'Accor Arena à Bercy.

Sur quelle chaîne suivre Spurs - Pacers ?

Spurs - Pacers est à retrouver en clair sur Canal et sur BeINSports 1.

Quels sont les cinq majeurs probables pour Spurs - Pacers ?

Pour les Spurs. Wembanyama - Barnes - Castle - Vassell - Paul.

Pour les Pacers. Turner - Siakam - Mathurin - Nembhard - Haliburton.