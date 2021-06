N'Golo Kanté : "ce côté sombre" dévoilé sur le milieu tout terrain des Bleus

Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, N'Golo Kanté évolue également au poste de milieu de terrain du club anglais de Chelsea FC. Palmarès, salaire et famille, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur N'Golo Kanté, sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2021.

Chouchou du groupe de l'équipe de France et de nombreux supporters des Bleus, N'Golo Kanté est très attendu à l'Euro 2021, tant par ses coéquipiers que par ses adversaires. Régulièrement salué pour sa gentillesse et sa timidité, le milieu de terrain des Bleus n'en est pas moins un redoutable compétiteur sur le terrain comme en témoigne son ancien coéquipier à Chelsea Cesc Fabregas. "N'Golo a un petit côté sombre aussi que j'aime bien, que je vois toujours lorsque je le regarde à la télévision", explique l'Espagnol dans une chronique qu'il tient pendant l'Euro dans les colonnes du journal anglais The Telegraph. "Il ne perd jamais son calme, mais, si vous regardez bien, vous verrez qu'il se fiche de faire faute ou de prendre un jaune et qu'il ne s'excusera pas ou ira chouchouter son adversaire, il s'éloignera simplement. J'aime ça et ça envoie le message à l'adversaire que N'Golo ne sera pas trop gentil sur le terrain. Pour vraiment être un top joueur, tu as besoin de ça. Si tu es gentil sur le terrain, alors tu te fais manger vivant et je souris lorsque je vois son côté plus sombre".

N'Golo Kanté a même sa chanson, popularisée durant la Coupe du monde 2018 en Russie, à chanter sur l'air de "Champs Elysées" de Joe Dassin. "Il est gentil, il est petit, il a bouffé Léo Messi, N'Golo Kanté" ou encore "Il récupère, il distribue, à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre Dédé, N'Golo Kanté". Au delà de l'anecdote, N'Golo Kanté est surtout un redoutable milieu de terrain, infatigable ratisseur que n'importe quel footballeur souhaite avoir dans son équipe tant il multiplie les courses et les efforts. Vainqueur à deux reprises du championnat d'Angleterre avec les clubs anglais de Leicester City et Chelsea, et de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea, il a déjà été élu meilleur joueur de Premier League et est devenu totalement indispensable en équipe de France. Biographie, palmarès, salaire et famille, découvrez ce qu'il faut savoir sur le milieu de terrain N'Golo Kanté, âgé de 30 ans.

Né à Paris le 29 mars 1991, N'Golo Kanté découvre et pratique le football dès le plus jeune âge. Même si le jeune joueur surclasse régulièrement ses camarades d’équipe, il ne parvient toutefois pas à intégrer un centre de formation qui lui permettrait de suivre une voie toute tracée. Force est pourtant de constater que le talent est déjà bien présent chez le jeune garçon. Il lui faudra toutefois attendre sa dernière saison en promotion d'honneur et ses 10 buts inscrits pour être repéré par l'US Boulogne, un club de Ligue 2 avec lequel il signe un contrat amateur en 2010. C’est donc en CFA 2 avec l'équipe B que N'Golo Kanté débute sa carrière. Deux ans plus tard, N'Golo Kanté rejoint l’équipe première alors redescendue en National 1 et s’impose comme un milieu de terrain indiscutable.

Fort de cette première expérience, N'Golo Kanté rejoint l’équipe du Stade Malherbe Caen en 2013. L’année suivante, le club normand est promu en Ligue 1. C’est la première fois que le milieu de terrain officie parmi l’élite du foot français. Ses performances et sa qualité athlétique sont unanimement saluées, le propulsant alors au rang de véritable révélation du championnat sur la saison 2014-2015. Dès lors, les rumeurs de transfert vont bon train.

Annoncé tour à tour à l’Olympique de Marseille, à l’Olympique Lyonnais ou encore à West Ham, c’est pourtant avec le club anglais de Leicester City, alors entraîné par Claudio Ranieri, que le milieu de terrain signe un nouveau contrat pour quatre années. Son transfert est alors estimé à 8 millions d’euros. Le pari de N'Golo Kanté de rejoindre le club anglais s’avère être un véritable coup de génie. Contre toute attente, son équipe réussit à déjouer tous les pronostics et à remporter le championnat anglais lors de la saison 2015-2016 pour la première fois de son histoire. Tout au long de la saison, les commentateurs n’ont eu de cesse de plébisciter celui que tout le monde considère alors comme "la meilleure recrue de Premier League"

Avec son titre de champion d’Angleterre en poche, N'Golo Kanté vogue vers une nouvelle aventure en rejoignant le club londonien de Chelsea au sein duquel il s’impose comme un titulaire indiscutable. Le joueur continue de se perfectionner, multipliant les matchs et enchaînant les buts. Il découvre également la scène internationale en disputant la Ligue Europa et la Ligue des champions. Grâce à ses résultats exceptionnels, N'Golo Kanté est appelé régulièrement par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. C’est donc tout naturellement qu’il participe et remporte la Coupe du Monde de football 2018 en Russie en finale face à la Croatie, au sein de la grande famille des Bleus. S’il a bien participé à la finale, N'Golo Kanté n’a pas pu rester sur le terrain jusqu’à la fin du match. Le milieu de terrain a en effet dû céder sa place à Steven Nzonzi au cours de la seconde mi-temps, indisposé par une gastro-entérite. En 2021, N'Golo Kanté fait à nouveau partie de la liste des joueurs sélectionnés de l'équipe de France pour l’Euro 2021.

Avec Leicester City, N'Golo Kanté a remporté le championnat d’Angleterre en 2016. Il renouvelle cet exploit en 2017, mais cette fois-ci avec le Chelsea FC. Toujours sous les couleurs du club londonien, le milieu de terrain décroche sa première Ligue Europa en 2019. Avec l’équipe de France, le footballeur détient l’un des plus beaux titres de sa carrière : celui de champion du monde en décrochant le Graal avec les Bleus en 2018 ! N'Golo Kanté a également obtenu de nombreuses distinctions individuelles : il est notamment titré joueur français de l'année 2017, meilleur joueur de l'année au sein de Leicester City en 2016. Il est également élu homme du match lors de la finale de la Ligue des champions en 2021.

N’Golo Kanté fait partie des joueurs de football français les mieux payés actuellement. Selon les estimations, le milieu de terrain qui officie à Chelsea bénéficierait d’un salaire mensuel de 730 000 euros (primes non comprises), ce qui représente 8,8 millions d’euros brut par an. Sa fortune totale est estimée à plus de 28 millions d'euros. A cela s'ajoutent les contrats commerciaux et/ou partenariats avec les différentes marques. N'Golo Kanté serait le joueur le mieux payé de l'histoire du club de Chelsea.

N'Golo Kanté grandit à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, entourés de ses quatre frères et quatre sœurs. Ses parents sont des immigrés maliens. N'Golo Kanté possède d’ailleurs la double nationalité, française et malienne. Dans son enfance, sa mère travaille comme femme de ménage tandis que son père est éboueur. Alors qu’il n’a que 11 ans, N'Golo Kanté perd son père. Un drame qui va avoir un impact retentissant sur sa vie et sur sa détermination à réussir pour subvenir aux besoins de sa famille. Des années plus tard, N'Golo Kanté connaît une nouvelle tragédie familiale. A seulement quelques semaines de la Coupe du monde 2018, le milieu de terrain doit en effet faire face à la mort soudaine et brutale de l’un de ses frères, décédé tragiquement d’une crise cardiaque. Très discret sur sa vie sentimentale, N'Golo Kanté serait toujours célibataire.