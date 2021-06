Antonio Rüdiger : avant les Bleus, il a déjà été "sale" sur le terrain

Antonio Rüdiger, le défenseur central de l'équipe d'Allemagne, a prévenu l'équipe de France en conférence de presse avant le choc France-Allemagne ce mardi, garantissant un match physique. Le stoppeur de la Mannschaft n'en est pas à son coup d'essai...

Avec Antonio Rüdiger, le football allemand a-t-il retrouvé les teignes et joueurs physiques qui ont fait sa réputation et nombre de ses victoires dans les années 1980 et 1990 ? Le stoppeur de la Nationalmannschaft a en tout cas fait passer un message aux Bleus avant la rencontre France-Allemagne ce mardi soir à Munich lors de la première journée de la phase de poules de l'Euro 2021. "Évidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt ", a-t-il expliqué, comme un avant-goût de ce qui attend les Bleus à Munich.

L'attaque française du trio Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé doit donc s'attendre à se faire secouer d'entrée. Mais ce ne sera pas réellement une surprise, comme le souligne l'intéressé lui-même. "Ce truc de guerrier... en fait j'ai toujours joué comme ça, il n'y a rien de nouveau." Le stoppeur, passé par l'AS Roma avant de rejoindre Chelsea, cultive ce côté rugueux depuis de nombreuses saisons et à son physique impressionnant (1m90), il ajoute depuis quelques semaines un accessoire qui renforce encore sa stature de guerrier.

Antonio Rüdiger évolue depuis quelques semaines avec un impressionnant masque noir sur le visage. La raison ? Un énième choc pour le stoppeur allemand, cette fois en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Rûdiger s'en est sorti avec une fracture de l'os zygomatique situé sous la pommette. Depuis, il porte un masque pour assurer la guérison. "Je le garde encore pendant tout l'Euro par précaution, a-t-il expliqué lors de la fameuse conférence de presse avant France-Allemagne. Après le tournoi on verra avec les médecins de Chelsea si je peux le quitter." Est-ce aussi un moyen de faire un peu plus peur à l'adversaire ?

Le dernier événement en date remonte à quelques semaines, la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City. Lors d'un choc musclé avec Rüdiger auteur d'un gros bloc, Kevin De Bruyne s'est fracturé le visage. Le joueur belge était sorti précipitamment de la pelouse et a manqué le début de l'Euro 2021 avec les Belges, étant toujours privé d'entraînement collectif.

A l'heure d'entrer sur la pelouse de Munich, Benjamin Pavard se souviendra aussi du dernier France-Allemagne, en Ligue des Nations 2018, déjà à Munich. Le latéral français avait croisé la route d'Antonio Rüdiger sur un côté du terrain et avait dû subir les crampons du stoppeur sur son cou. Rüdiger s'était tout de même excusé après la rencontre. "Ce n'était évidemment pas intentionnel. Je me suis excusé auprès de lui et je lui souhaite à nouveau une bonne récupération".

Benjamin Pavard n'en avait alors pas rajouté : "Ça fait très mal. Mais ça fait partie du foot. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, je n'ai pas revu les images".

Né à Berlin le 3 mars 1993, Antonio Rüdiger a débuté le football dans la capitale fédérale allemande avant de rejoindre le Borussia Dortmund puis le Vfb Stuttgart au cours de sa formation. C'est dans ce club qu'il fait ses débuts en professionnel lors de la saison 2011-2012 après plusieurs matchs en équipe réserve. En 2015, il quitte la Bundesliga pour l'AS Rome via un prêt payant avec option d'achat. Le club italien lève l'option en fin de saison. Rüdiger se blesse quelques semaines plus tard, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit, le privant d'Euro 2016 avec l'équipe d'Allemagne.

En 2017, il rejoint Chelsea, s'impose rapidement avant d'être freiné par les blessures puis par l'arrivée de Frank Lampard qui le fait peu jouer. L'arrivée de Thomas Tuchel à la mi-saison 2020-2021 le relance et Rüdiger finit la saison en trombe, remportant la Coupe d'Angleterre puis la Ligue des Champions avec les Blues. En sélection, s'il aurait pu défendre les couleurs de la Sierra Leone, le pays d'origine de sa mère, Antonio Rûdiger porte les couleurs de l'Allemagne, avec qui il a remporté la Coupe des confédérations 2017.