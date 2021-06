Ousmane Dembélé : après sa blessure, l'attaquant forfait pour la suite de l'Euro 2021 !

OUSMANE DEMBELE. Coup dur pour l'équipe de France ce lundi 21 juin 2021 : Ousmane Dembélé, l'un des jokers de luxe de l'attaque des Bleus, vient de déclarer forfait pour la suite et la fin de l'Euro de foot. La durée d'indisponibilité du joueur du Barça, blessé au genou face à la Hongrie, a en effet été estimée à trois semaines. Il ne pourra pas être remplacé.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 12h16] Ousmane Dembélé, victime d'une blessure au genou lors du match contre la Hongrie samedi (il avait été remplacé une demi-heure après son entrée en jeu) ne finira pas l'Euro 2021 de foot avec l'équipe de France. Alors que l'inquiétude grandissait ces dernières heures, la Fédération française de football a officialisé la nouvelle ce lundi en indiquant : "L'attaquant des Bleus Ousmane Dembélé (24 ans, 27 sélections) a passé des examens radiologiques dimanche soir à l'hôpital de Budapest. Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe qui dispute actuellement l'UEFA Euro 2020. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l'Équipe de France et du FC Barcelone. Après s'être entretenu avec le joueur et le docteur Franck Le Gall, le sélectionneur Didier Deschamps a pris acte du forfait d'Ousmane Dembélé".

Il s'agit d'un coup dur pour Ousmane Dembélé, qui semblait revenu depuis plusieurs mois à son meilleur niveau après avoir été souvent blessé pendant deux ans, mais aussi pour l'équipe de France, qui va être privée de l'un de ses principaux jokers offensifs pour la suite de cet Euro 2021. Didier Deschamps, n'aura, en outre, pas la possibilité de pallier cette absence en appelant un nouveau joueur puisque le règlement de l'UEFA en la matière est clair : le remplacement d'un joueur victime d'une "blessure ou d'une maladie grave" n'était possible que jusqu'à la veille du premier match de chaque équipe dans la compétition. L'élargissement pour le tournoi de la liste des joueurs retenus à 26 éléments permet toutefois au sélectionneur des Bleus de disposer de solutions de rechange. Kingsley Coman et Marcus Thuram pourraient ainsi grimper dans la hiérarchie lors des prochains matchs et peut-être gagner du temps de jeu.

Ousmane Dembélé naît le 15 mai 1997 à Vernon, dans l’Eure, et grandit aux Andelys. Il se destine très tôt à une carrière de footballeur professionnel. En 2004, il intègre l’ALM Evreux et fait ses premiers pas sur le terrain. A l’issue de 5 saisons en parcours junior, il rejoint l’Evreux FC. Il s’essaie aussi au futsal et ne tarde pas à se faire remarquer par les recruteurs du Stade rennais, du Stade Malherbe de Caen ou encore du Havre AC. De 2010 à 2015, il parfait sa formation en Bretagne. En 2013 et 2014, il est également sélectionné à 8 reprises en équipe de France, au cours desquelles il marque 4 buts. En championnat de France amateur 2, le joueur marque 13 buts en 18 matchs. Il devient alors le meilleur joueur du groupe.

La carrière professionnelle d’Ousmane Dembélé commence en 2015. Il découvre la Ligue 1 avec le Stade rennais. Lors de 29 matchs, il est responsable de 12 buts et de 5 passes décisives. Ousmane Dembélé remporte le trophée UNFP du joueur du mois, en mars 2016, après avoir marqué deux buts lors d’un match contre l’équipe de Reims. Mais les quelques mois de collaboration sont compliqués. Pour 15 millions d’euros, son transfert est acté au terme de la saison pour le Borussia Dortmund.

Dès 2016, le milieu offensif quitte son club formateur pour rejoindre le Borussia Dortmund. Seulement trois mois après le début de son contrat, il devient joueur titulaire et participe à la Bundesliga. Au cours de 50 matchs disputés, il marque une dizaine de buts. En août 2017, le joueur est sanctionné par le club pour non-présentation lors d’un entraînement. A la mi-2017, Ousmane Dembélé joue désormais pour le FC Barcelone. Son transfert est estimé à plus de 105 millions d’euros, ce qui en fait l’un des transferts les plus chers du football. Il marque son premier but dans cette équipe en mars 2018 en Ligue des champions. En l’espace de 4 ans sous les couleurs du Barça, il participe à 118 matchs et marque 30 buts.

Ousmane Dembélé est appelé en équipe de France en août 2016. Il est rapidement titularisé par la suite et marque son premier but face à l’Angleterre en 2017. Il dispute la Coupe du monde en 2018 et la France remporte la finale face à la Croatie. En mai 2021, Didier Deschamps annonce officiellement la participation du joueur à l’Euro 2020.

Ousmane Dembélé remporte la Coupe d’Allemagne en 2017 avec le Borussia Dortmund. Il décroche aussi une place de finaliste pour la Supercoupe d’Allemagne en 2016, puis en 2017. Mais c’est véritablement avec le FC Barcelone qu’Ousmane Dembélé atteint la consécration. En l’espace de 4 saisons, le club le sollicite pour 134 matchs pendant lesquels il effectue 21 passes décisives et marque 32 buts. Il décroche le titre de Champion d’Espagne à deux reprises, en 2018 et 2019. Avec son équipe, il remporte aussi la Coupe d’Espagne (2018 et 2021), ainsi que la Supercoupe d’Espagne en 2018. Au cours de l’année 2020, le club du Barça est sacré vice-champion d’Espagne. Cette dynamique le porte, avec une place de finaliste en coupe d’Espagne (2019) et en Supercoupe d’Espagne (2021).

La carrière d’Ousmane Dembélé est également marquée par ses sélections françaises. Parmi les 23 matchs disputés, il participe à la Coupe du monde 2018. Il contribue à la victoire de l’équipe de France et décroche, à seulement 21 ans, le titre tant convoité de champion du monde. A l’issue de sa performance, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur.

Il obtient plusieurs distinctions individuelles, dont deux trophées UNFP : le trophée du joueur du mois de mars 2016, et le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2015-2016. Il est à nouveau joueur du mois avec le Borussia Dortmund en décembre 2016. Toujours avec l’équipe allemande, il devient meilleur espoir du championnat en Bundesliga.

Après son passage au stade rennais, Ousmane Dembélé rejoint l’équipe du Borussia Dortmund en Allemagne. Il est particulièrement sollicité. Son transfert au FC Barcelone est estimé à 105 millions d’euros, hors primes. Au sein du club espagnol, le salaire d’Ousmane Dembélé est d’environ 1 million d’euros par mois, soit une rémunération annuelle de 12 millions d’euros. En d’autres termes, il touche 33 000 euros par jour pour une rente hebdomadaire de 234 000 euros. S’il est engagé jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone, son contrat comprend une clause libératoire de 400 millions d’euros.

D’origine sénégalaise, Ousmane Dembélé a un frère et deux sœurs. Tandis que ceux-ci se consacrent à leurs études, le jeune Ousmane s’entraîne et intègre le club de l’ALM Evreux dès l’âge de 7 ans. Encouragé par ses proches, Ousmane Dembélé se lance dans une formation pour devenir joueur de foot professionnel. Sa famille, guidée par sa mère Fatimata, n’hésite pas à déménager en Bretagne pour laisser la chance au futur joueur de poursuivre son rêve. Cette dernière s’occupe en partie de la gestion de sa carrière en collaboration avec son agent, Badou Sambague.