Hugo Gaston : heure, chaîne TV... Comment suivre son match face à Rune ?

GASTON. Opposé au 3e tour de Roland-Garros face au Danois Holger Rune ce samedi 28 mai, Hugo Gaston aura les honneurs de la night session.

Si vous voulez suivre le match entre Holger Rune et Hugo Gaston pour le 3e tour de Roland-Garros, pas le choix, il faudra se brancher sur Amazon Prime vidéo dès 20h15 pour suivre l'avant match puis le match à partir de 21h pour la désormais fameuse night session. Pour ce match, le public français sera totalement acquis à la cause du Français et devrait découvrir le Danois, jeune pépite du tennis mondial à l'instar d'un Carlos Alcaraz. "Il a le même âge qu'Alcaraz, mais on en parle forcément moins. Il a beaucoup de victoires cette année, il a gagné un premier titre. Il a même gagné ici en juniors. Je le connais un peu. On s'est entraîné ensemble en début de semaine et j'ai aussi joué en double avec lui cette année. Je sais que c'est un joueur qui joue très dur et que le match sera compliqué. Mais ce sera un bon moment, c'est une personne que j'apprécie bien. On s'est rencontré la première fois au Masters Next Gen en fin d'année dernière. Forcément, on était que huit joueurs donc on était tous assez proches. Vu qu'on s'entendait très bien, on a vu tous les deux pour faire le double à Marseille et en plus on a bien joué" a expliqué Hugo Gaston.

Interrogé sur le niveau de jeu à Roland, Holger Rune s'attend à un match difficile, mais explique qu'il se sent à la maison. "J'aime bien les conditions ici. J'ai l'impression de jouer à la maison. J'ai des amis ici, il y a la famille, donc je me sens vraiment comme à la maison, ce qui est à la fois agréable et confortable. Je me souviens encore bien de ma victoire en juniors. Je connais les courts. Cela fait trois ans que je viens ici et j'y joue naturellement."

Hugo Gaston est né le 20 septembre 2000 à Toulouse, métropole française située dans le département de Haute-Garonne en région Occitanie. Il reçoit sa première raquette de tennis des mains de son père, à l'âge de trois ans. Quelques années plus tard, à neuf ans, il obtient sa licence dans le club de tennis qui le verra grandir, le Blagnac TC, à côté de Toulouse. En 2016, le natif de Toulouse rejoint l'INSEP, école d'élite du sport français où les athlètes sont formés pour atteindre le haut niveau. Après avoir remporté quelques trophées en junior comme l'Orange Bowl ou l'Open d'Australie en double et les Jeux olympiques de la Jeunesse, Hugo Gaston s'est révélé au grand public lors de Roland-Garros 2020 où le licencié de Blagnac a notamment battu Stan Wawrinka, ancien vainqueur des Internationaux de France avant de s'incliner face à l'Autrichien Dominic Thiem en huitièmes de finale.

En 2017, il connaît ses premiers succès en junior où il remporte l'Orange Bowl, l'un des plus gros tournois de la catégorie après les tournois du Grand Chelem. L'année suivante, il remporte son premier Grand Chelem à l'Open d'Australie en double avec Clément Tabur. La même année, il participe aux Jeux olympiques de la Jeunesse où il est porte-drapeau de la délégation tricolore. Hugo Gaston remporte la médaille d'or en simple mais aussi le bronze en double hommes et double mixte. Son passage dans la cour des grands se fait en février 2018 où il participe à son premier match ATP au tournoi de Marseille. Jusqu'en 2020, il passe la plupart de son temps à écumer les tournois du circuit Futures où il dispute quelques finales. Le natif de Toulouse participe à son premier Grand Chelem en janvier 2020 où, invité par les organisateurs de l'Open d'Australie, il s'incline au premier tour en quatre manches face à Jaume Munar.

Reporté en raison du Covid-19, Roland-Garros se dispute durant l'automne et Hugo Gaston bénéficie d'une invitation pour le tableau final. Après avoir éliminé son compatriote Maxime Janvier et le Japonais Yoshihito Nishioka, il se défait de Stan Wawrinka pour rallier la deuxième semaine des Internationaux de France et affronter Dominic Thiem, alors 3e mondial. Si sa large panoplie offensive et sa capacité à défendre chaque balle lui a permis de vaincre tous ses adversaires jusqu'à présent, contre l'Autrichien, ce n'est pas passé pour la révélation du tournoi qui s'incline en cinq sets. Depuis cette édition 2020 de Roland-Garros, il peine à retrouver le succès malgré un quart de finale au Rolex Paris Masters 1000 de Paris-Bercy l'an dernier.

246e début 2020, son parcours du côté de la Porte d'Auteuil lui avait valu une énorme progression avec une 157e place au classement ATP. Après son parcours à Paris-Bercy l'an dernier et une défaite en quarts de finale face à Daniil Medvedev, le licencié de Blagnac a gagné 36 places à l'ATP et a intégré le Top 100 pour la première fois, atteignant le 67e rang mondial. Aujourd'hui, Hugo Gaston est classé 68e.

Sur le circuit professionnel depuis 2018, Hugo Gaston a amassé plus d'1 million de dollars (1,060,520m de $) en gains obtenus grâce aux performances sur les tournois.

Très discret sur sa vie privée, Hugo Gaston publie parfois des photos sur ses réseaux sociaux de celle qui partage sa vie, Laetitia.