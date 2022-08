Fiona Ferro : une plainte déposée contre Pierre Bouteyre pour viols et agressions sexuelles

La joueuse française de tennis a porté plainte contre son ancien entraîneur pour viols et agressions sexuelles.

Selon les informations de Nice matin dévoilées ce mercredi 31 août, la joueuse française de tennis Fiona Ferro accuse son ancien entraîneur Pierre Bouteyre de viols et agressions sexuelles. L'ancien entraîneur de Alizé Cornet a été mis en examen le 18 août dernier, toujours selon les informations de Nice Matin. Une mise en examen qui fait suite à la plainte déposée par la joueuse de tennis de 25 ans Fiona Ferro pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Des faits qui auraient été commis à Saint-Raphaël entre 2012 et 2015, alors que la joueuse avait entre 15 et 18 ans.

Le coach de tennis, âgé de 51 ans a reconnu "la matérialité des faits, mais conteste l'accusation de viols", selon les dires de son avocate, Maître Virginie Pin. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la plaignante. A cela s'ajoute, pour celui qui est toujours entraîneur, l'interdiction d'entraîner des mineures. L'enquête a pour mission de déterminer si d'autres faits similaires pourraient avoir été commis sur d'autres joueuses.