Eduardo Camavinga : latéral gauche, un rôle surprenant, mais pas inconnu

L'ancien joueur de Rennes, actuellement au Real Madrid, va avoir un rôle surprenant d'ici la fin du Mondial si on en croit les derniers échos du Qatar.

Didier Deschamps est-il obligé de bricoler sa composition ? Alors que le sélectionneur a décidé de partir avec deux joueurs pouvant jouer sur le côté gauche, Lucas et Théo Hernandez, le premier s'est gravement blessé mardi 22 novembre face à l'Australie et la seule solution se nomme désormais Théo Hernandez. Problème, en cas de pépin physique, le capitaine du Milan AC n'a aucun remplaçant à moins que...

Au lendemain de la rencontre des Bleus face à l'Australie, les remplaçant ont disputé un match amical face à une modeste équipe locale. Durant cette rencontre, Eduardo Camavinga a pris le rôle de latéral gauche et a été "plutôt bon" même selon les observateurs et les acteurs sur le terrain comme Mattéo Guendouzi. Jeudi 24 novembre, le joueur du Real Madrid a de nouveau été positionné dans ce rôle de doublure de Théo Hernandez en multipliant les centres. Si Eduardo Camavinga évolue au milieu, sachez qu'il est ailier gauche de formation et que cette position n'est pas une inconnue pour le joueur.

Naturalisé fin 2019, Eduardo Camavinga n'a pas perdu de temps pour faire son apparition en équipe de France. Passé pro au Stade Rennais depuis un an et citoyen français depuis une semaine à peine à l'époque, il se trouve immédiatement sous la coupe de Sylvain Ripoll, ancien Rennais lui-même, devenu entraîneur de l'équipe de France espoirs. Rendez-vous est pris pour les qualifications pour l'Euro. Une victoire face à la Géorgie (3-2) et quelques minutes de jeu suffisent pour réaliser que son histoire en Bleu ne fait que commencer. Le parcours avec les Espoirs sera néanmoins de courte durée.

Dès l'automne 2020, Didier Deschamps, à la recherche de l'homme providentiel au milieu de terrain en l'absence d'un certain Paul Pogba (déjà), appelle Camavinga dans l'équipe A. Le Rennais a alors 17 ans. Les trente minutes offertes au jeune relayeur, entré en jeu à la place de N'Golo Kanté à la 63e minute face à la Croatie, seront convaincantes (4-2).

Le mois suivant, lors d'un amical contre l'Ukraine, Pogba est de retour, mais l'opportunité d'associer le cador des Bleus à la pépite Camavinga est alléchante. Déjà à l'aise dans ses habits d'international, ce dernier ira finalement au charbon dès le coup d'envoi du match (il sera remplacé par Pogba à la 59e minute). Et il en sera récompensé, avec un bel abattage et un premier but plein de panache dans un festival tricolore (7-1). "Il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien. Il a tout pour lui", résumera Didier Deschamps à l'époque, visiblement sous le charme.

Camavinga va rejouer une demi-heure de plus avec la France, en Croatie, en octobre 2020 (1-2). Puis la fatigue musculaire l'obligera à une parenthèse, avec Rennes où il joue encore à ce moment de sa jeune carrière, comme avec l'équipe de France. Avant la Coupe du monde 2022, celui qui est depuis passé au Real Madrid n'est réapparu qu'une fois sous le maillot bleu : en tant que titulaire lors du camouflet face au Danemark en septembre dernier, à Copenhague (2-0). Après 45 minutes en demi-teinte, il sera remplacé à la mi-temps. Si bien que sa participation au Mondial en fin d'année n'avait encore rien d'une évidence à la rentrée. Les forfaits successifs de Kanté et de son mentor Pogba lui offrent cette fois une chance inestimable de briller avant Noël.

+ Des débuts fracassants avec les Bleus fin 2020 avec trois matchs prometteurs et un but inscrit dès son deuxième match, d'un retourné acrobatique audacieux. - Encore peu de temps de jeu au Real, où il est remplaçant, comme chez les Bleus. Une prestation décevante lors de sa dernière sélection en Ligue des Nations. + De bonnes entrées en Liga cette saison et la saison dernière. Une contribution au dispositif de Carlo Ancelotti lors de la dernière Ligue des champions. - Un profil encore jeune, une tendance à la dispersion et un manque d'expérience qui peuvent coûter au milieu de terrain, en comparaison de l'expérimenté Paul Pogba.

Formé par le Stade Rennais à partir de 2013, Eduardo Camavinga y a aligné les records de précocité. A Rennes, il jouera dès l'âge de 15 ans avec l'équipe des moins de 17 ans, puis en réserve dès l'année suivante. Il devient, fin 2018, le plus jeune joueur à passer professionnel, à seulement 16 ans, puis le plus jeune joueur de Ligue 1 dans l'histoire des "Rouges et noirs" et enfin le plus jeune buteur du club depuis sa création.

Il sera aussi, toujours avec le Stade Rennais, le plus jeune footballeur à obtenir le titre de "Joueur du mois" en Ligue 1, en août 2019. Impressionnant de justesse face à l'AS Monaco, le PSG et bien d'autres, Camavinga va s'affirmer comme un milieu relayeur très polyvalent, véritable dynamiteur, capable d'orienter le jeu autant que soutenir son équipe dans une position plus défensive.

Si le Stade Rennais parvient à conserver sa pépite lors du mercato 2020, Eduardo Camavinga compte, à l'été 2021, parmi les joueurs de moins de 20 ans ayant le potentiel le plus élevé sur le marché des transferts (il fera d'ailleurs partie de la célèbre liste des plus gros potentiels du mercato, établie par le site de référence Transfermarkt).

Le grand Real, qui se cassera les dents cette année là sur Kylian Mbappé, ne laissera pas filer sa chance avec le Rennais : Camavinga rejoint Madrid pour six saisons, au terme d'un transfert estimé alors à 40 millions d'euros, bonus compris, par le quotidien espagnol Marca (il a été depuis revu à 31 millions d'euros, 45 millions d'euros avec bonus).

La première saison au Real, Camavinga la passe en partie sur le banc des remplaçants, en doublure des géants Casemiro, Kroos et Modric, quasi indétrônables. Il réussi néanmoins quelques entrées fracassantes qui lui permettent de taper dans l'oeil de Carlo Ancelotti et de participer pleinement à l'aventure européenne du club.

Eduardo Camavinga Age : 20 ans

20 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : Real Madrid

Real Madrid Salaire : 4 millions d'euros annuels ► Le récap' ◄ En chiffres : 13 matchs en Liga cette saison. 26 matchs la saison dernière avec 2 buts et 2 passes décisives

5 matchs en LDC cette saison. 10 matchs la saison dernière avec 1 passe décisive

1 match en EDF cette saison. 4 matchs et 1 but la saison dernière Quelques trophées : Coupe de France 2019 (Stade Rennais)

Championnat d'Espagne 2022 (Real Madrid)

Supercoupe d'Espagne 2022 (Real Madrid)

Ligue des champions 2022 (Real Madrid)

Eduardo Camavinga est né le 10 novembre 2002 à Miconje, petite ville située à environ 500 km à l'est de Brazzaville et Kinshasa, les capitales voisines des deux Congo. C'est dans cette enclave angolaise, coincée entre l'Atlantique et les deux républiques jumelles, que ses parents, originaires du Congo Brazzaville, se sont réfugiés avant sa naissance. Il n'en gardera aucun souvenir ou presque : Camavinga s'envole pour la France, avec sa famille, alors qu'il est âgé d'un an à peine. Le voyage les emmènera d'abord à Lille puis à Fougères, ville des "Marches de Bretagne" où le jeune Eduardo va passer son enfance.

C'est aussi dans cette cité médiévale d'Ille-et-Vilaine qu'il va chausser ses premiers crampons, s'essayant au football après avoir un temps pensé au judo. Il fera très vite le bonheur du Drapeau de Fougères, le club local, fusionné en 2011 avec sa rivale de l'AGL (feu l'"Avant-garde laïque"). Mais difficile pour un club de national de retenir une telle pépite.

Eduardo Camavinga est repéré par le plus gros client du coin, le Stade Rennais, qu'il rejoint dès l'été 2013. La légende locale raconte que la même année, alors que la maison de famille en construction près de Fougères avait brûlé dans un incendie, son père aurait refusé une cagnotte de soutien, se disant certain de l'avenir de son fils dans le football. Les Camavinga ont la vista et en seront récompensés : le très jeune joueur va vite s'imposer comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération.

Six ans après son arrivée à Rennes, il obtiendra la nationalité française, pour lui et sa famille. Le tout avec l'aide du club et même de la Fédération française de football... qui avait déjà une petite idée en tête.