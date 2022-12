Gareth Southgate : de l'Euro 96 au Mondial 2022, sa hantise des tirs au but !

SOUTHGATE. Sélectionneur de l'Angleterre qui défie l'équipe de France ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde, Gareth Southgate a une obsession : les tirs au but, une vraie malédiction anglaise dont il a été l'une des victimes...

Si le "match dans le match" entre Kyle Walker et Kylian Mbappé a semblé monopolisé l'attention tous les jours précédant ce France-Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, celui entre Gareth Southgate et Didier Deschamps sur le banc ne manque pas de sel non plus. Le sélectionneur anglais semble marcher dans les pas de "DD" avec une montée en puissance de sa sélection, demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste de l'Euro 2021 et désormais parmi les favoris du tableau final de la Coupe du monde.

Gareth Southgate a toutefois une hantise : celle de passer à nouveau par une séance de tirs au but lors d'Angleterre - France ce samedi, à tel point que l'exercice tant redouté à été maintes reprises travaillé lors des séances d'entraînement des Three Lions. Il faut dire que l'Angleterre a un sérieux passif dans l'exercice et son sélectionneur aussi ! En 1996, lors d'un Euro disputé à domicile, l'actuel sélectionneur, alors défenseur latéral d'une sélection menée par Paul Gascoigne, David Seaman ou Paul Ince avait manqué le 5e tir au but décisif d'une demi-finale à Wembley contre l'Allemagne devenue un traumatisme. Depuis, l'Angleterre a semblé vivre une vraie malédiction avec les fameux "pénos" : élimination au Mondial 1998 face à l'Argentine qui faisait suite à une élimination contre l'Allemagne déjà en 1990, puis à deux reprises face au Portugal (Euro et Coupe du monde confondus) et enfin face à l'Italie en finale du dernier Euro 2021 ! A chaque fois, l'Angleterre a craqué, à l'exception d'une séance du Mondial 2018 contre la Colombie.

L'ancien entraineur de Southampton a une nouvelle fois préparé l'exercice mais sait que l'aspect psychologique pourrait jouer un rôle au moment d'aborder une séance de tirs au but. Déjà avant le 8e de finale face au Sénégal, il avait émis un souhait lours de sens. "On aimerait gagner ce match sans passer par les prolongations et les tirs au but si c'est possible, parce qu'on voudrait l'emporter en 90 minutes. Mais si jamais on doit jouer 120 minutes, il faudra qu'on soit mentalement et physiquement à le faire. Et je crois qu'on l'est", avait-il glissé. Dans les heures précédant cet historique France-Angleterre, Gareth Southgate a également lâché à la télévision anglaise ITV : 'Tout ce qui s'est passé dans le passé appartient à l'histoire, tout se résume à samedi soir".

Gareth Southgate est né le 3 septembre 1970 à Watford, ville située dans le Hertfordshire en Angleterre. Ancien joueur de football, il a été international anglais à 57 reprises. Lorsqu'il était joueur, Gareth Southgate était milieu de terrain où il a notamment évolué pour trois clubs durant sa carrière : Crystal Palace (1989-1995), Aston Villa (1995-2001) et Middlesbrough (2001-2006).

En 2016, Gareth Southgate fait son arrivée à la tête des Three Lions. S'il arrive dans un premier temps pour remplacer Sam Allardyce, impliqué dans un scandale de corruption, le natif de Watford finit par signer un contrat de quatre ans le 30 novembre 2016. Son bilan avec la sélection anglaise reste très positif avec une quatrième place à la Coupe du monde 2018 en Russie et une finale à l'Euro 2021. Au Qatar, Gareth Southgate va diriger les Anglais à la Coupe du monde pour la deuxième fois.

Quelles sont les équipes entraînées par Gareth Southgate ?

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Gareth Southgate a connu une équipe et une sélection sans oublier l'équipe d'Angleterre depuis 2016 : Middlesbrough (2006-2009), Angleterre Espoirs (2013-2016).

Quel est le palmarès de Gareth Southgate comme joueur ?

Comme joueur, Gareth Southgate a remporté de nombreux trophées :

Championnat d'Angleterre de deuxième division (en 1994 avec Crystal Palace)

Finaliste de la Coupe d'Angleterre (en 2000 avec Aston Villa)

Coupe de la Ligue anglaise (en 1996 avec Aston Villa, en 2004 avec Middlesbrough)

Finaliste de la Coupe de l'UEFA (en 2006 avec Middlesbrough)

Quel est le palmarès de Gareth Southgate comme entraîneur ?

Comme entraîneur, Gareth Southgate ne compte encore que peu de trophées et a enchaîné les places d'honneur :

Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016 (avec la sélection espoirs de l'Angleterre)

Quatrième de la Coupe du monde en 2018 (l'Angleterre a été éliminée par la Croatie)

Troisième de la Ligue des nations de l'UEFA en 2019 (l'Angleterre a été éliminée par les Pays-Bas)

Finaliste du Championnat d'Europe en 2021 (l'Angleterre s'est inclinée face à l'Italie)

Quel est le salaire de Gareth Southgate ?

Le 22 novembre 2021, Gareth Southgate a signé un nouveau contrat jusqu'en 2024. Selon le média britannique The Sun, le sélectionneur des Three Lions toucherait un salaire de 6 millions de livres par an, soit près de 6,9 millions d'euros.

Quelle est la liste de Gareth Southgate pour la Coupe du monde 2022 ?

Pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre), Gareth Southgate a sélectionné 26 joueurs pour l'Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Défenseurs : Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton), Luke Shaw (Manchester United).

Milieux de terrain : Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), James Maddison (Leicester).