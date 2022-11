Moussa Diaby : favori pour remplacer Benzema à la Coupe du monde ?

Suite au forfait de Karim Benzema, l'attaquant Moussa Diaby pourrait remplacer l'attaquant du Real Madrid.

Moussa Diaby sera-t-il le 26e homme de la liste de Didier Deschamps ? Suite au forfait de l'attaquant du Real Madrid samedi 19 novembre, le joueur du Bayer Leverkusen postule à une place en équipe de France pour palier au forfait du Ballon d'Or 2022. Auteur d'une bonne saison en Allemagne avec 22 matchs au compteur en ce début de saison pour 8 buts et 4 passes décisives, il est l'un des favoris.

Avec huit sélections en équipe de France, tous ces derniers mois, Moussa Diaby postule donc logiquement pour remplacer Karim Benzema. Même s'il présente un profil différent à "KB9". L'ailier gauche du Bayer Leverkusen pourrait profiter des présences de Kolo Muani et de Marcus Thuram, attaquants axiaux, pour offrir une alternative crédible à Didier Deschamps, surtout si le sélectionneur des Bleus veut bien évoluer en 4-2-3-1.

Son parcours en Bleu

Moussa Diaby n'est pas un petit novice en équipe de France. Tout d'abord, le Français a été régulièrement appelé chez les espoirs, notamment chez les U19 en 2018 ou il réalise un très bon Euro ou il marquera 1 but et délivrera 3 passes décisives. En 2021, Moussa Diaby, manquera une partie de l'Euro espoirs à cause d'une contamination au Covid-19 en mars, puis les Jeux olympiques car pas libéré avec son club allemand.

L'attaquant de Leverkusen sera finalement convoqué pour la toute première fois dans le groupe de Didier Deschamps et l'équipe de France A à l'occasion du rassemblement de août 2021 pour jouer les matchs contre la Bosnie, l'Ukraine ou encore la Finlande comptant pour les qualifications de la Coupe du monde. Il connaît sa première sélection, en remplaçant Kylian Mbappé à la 90e minute de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, à Strasbourg, le 1er septembre 2021. Appelé pour la phase finale de la Ligue des nations, il remporte son premier titre avec les Bleus face à l'Espagne et compte avant la Coupe du monde, 8 sélections avec l'équipe de France.