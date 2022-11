Hervé Renard : "Vous voulez faire des photos avec Messi ?" La vidéo incroyable de sa causerie

Hervé Renard est déjà l'un des visages de cette Coupe du monde après l'incroyable victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. La vidéo de sa causerie a été diffusée par la Fédération.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 10h28] Une causerie peut galvaniser toute une équipe. Après la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, Hervé Renard a expliqué en conférence de presse qu'il avait poussé une gueulante à la mi-temps, mécontent de la performance de ses joueurs. Il faut dire que si l'Argentine ne mène qu'1-0, c'est un petit miracle car les Argentins auraient pu mener 4-0 sans les trois buts refusés par la VAR. Deux jours après le triomphe des Saoudiens, la Fédération a posté une vidéo des coulisses de la rencontre dans laquelle on peut assister à cette causerie.

"Qu'est-ce qu'on fait ici, s'énerve Hervé Renard, son discours étant traduit par un membre du staff. Saleh (Al-Sheri) c'est du pressing ? Le pressing, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer haut !" Et le sélectionneur de poursuivre, toujours furieux : "Messi, il a le ballon au milieu de terrain et vous rester devant la défense ! Prenez vos téléphones et faites des photos avec lui si vous voulez ! Avec le ballon, vous avez été bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous ne sentez pas quelque chose ? Vous ne sentez pas qu'on est capable de revenir ? Vous ne le sentez pas ? Ils (les Argentin) jouent relaxes ! Allez les gars, c'est la Coupe du monde ! Donnez tout !". L'extrait est visible à partir de 6 min 20 ci-dessous.

Hervé Renard n'est pas un inconnu des grandes compétitions internationales. L'ancien défenseur est passé par l'AS Cannes sans avoir fait une grande carrière de joueur (un match en Première division à la fin des années 80) mais cumule un joli palmarès sur le banc où il n'a pas hésite à bourlinguer à travers le monde, notamment en Afrique. Vietnam, Angleterre, divisions semi-professionnelles françaises, Algérie... Hervé Renard est un globe-trotter du foot en ce qui concerne les clubs entraînés mais c'est en tant que sélectionneur national qu'il s'est véritablement fait un nom.

L'architecte de la surprise de la Zambie, bourreau puis héros de la Côte d'Ivoire

Son parcours reste évidemment associé à la Zambie, un pays outsider sur le continent africain qu'il a d'abord mené aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, en 2010 avant de les retrouver en 2012 et de les mener en finale de cette même compétition. Là, face aux immenses favoris ivoiriens forts d'une armada avec Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré ou Gervinho, "sa" Zambie réalise l'exploit et s'impose aux tirs au but pour créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football africain. Après son échec à Sochaux, Hervé Renard a ensuite entraîné... la Côte d'Ivoire qu'il a mené à nouveau à la victoire à la CAN 2015.

Son deuxième retour en France, à Lille, sera synonyme de deuxième fiasco avec un limogeage prématuré en 2015. Avant de prendre les rênes de l'Arabie Saoudite en 2019, Hervé Renard avait déjà participé à une phase finale de Coupe du monde, à la tête du Maroc lors du Mondial 2018, un parcours terminé dès le premier tour avec un seul point en trois matchs (un nul face à l'Espagne après deux défaites contre l'Iran et le Portugal). Ses débuts avec l'Arabie Saoudite sont déjà couronnés de succès et laissent entrevoir une possible et surprenante qualification pour les 8e de finale. Ce serait une première depuis l'édition 1994, où les Saoudiens avaient atteints les 8e de finale, éliminés par la Suède après avoir notamment surpris la Belgique en phase de groupes.