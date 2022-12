Emiliano Martinez : la poupée Mbappé, nouvelle provocation du gardien de l'Argentine

C'est la nouvelle provocation du gardien argentin Emiliano "Dibu" Martinez : de retour en Argentine pour célébrer la victoire en Coupe du monde, il a exhibé une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé...

Emiliano Martinez doit en rêver la nuit. Kylian Mbappé, qui lui a glissé quatre buts au total dimanche, lors de la finale de la Coupe du monde 2022, malgré la défaite des Bleus, occupe en tout cas très visiblement son esprit. Après de multiples provocations contre le buteur français (entre autres) en marge du match, le gardien de l'Argentine continue de troller le Parisien sans vergogne, mais avec une obsession presque inquiétante.

Ce mardi, à Buenos Aires, alors que l'Albiceleste de retour au pays partageait sa joie avec des supporter en liesse, "Dibu" Martinez s'est ostensiblement affiché en haut du bus à étage avec une poupée accoutrée d'un masque de Kylian Mbappé peu à son avantage. Le tout sous le regard d'un Lionel Messi, coéquipier de Mbappé au PSG, qui ne semblait pas dérangé outre mesure.

On connaissait le talent mais aussi les sautes d'humeur de Messi, la brutalité de Leandro Paredes, les attaques ciblées et les provocations multiples sur le terrain des Rodrigo de Paul, Marcos Acuna et autres Cristian Romero... Ce dimanche 18 décembre, lors de la finale de la Coupe du monde, la France a donc aussi découvert à la télévision et sur les réseaux sociaux toute la poésie d'un des héros de l'Argentine championne du monde, Emiliano "Dibu" Martinez. Et pas seulement pour la coupe de cheveu improbable du gardien argentin.

Auteur d'une bonne prestation et notamment d'un arrêt plus que décisif face à Randal Kolo Muani à la toute fin de la prolongation, Emiliano Martinez a aussi stoppé le deuxième penalty des Bleus, frappé par le malheureux Kingley Coman lors de la séance de tirs aux buts. Mais il aura aussi réussi à se faire remarquer lors de cette finale pour quelques gestes qui resteront dans les mémoires françaises et peut être au-delà.

Un gant mal placé en mondovision

Passons sur le carton jaune passé presque inaperçu lors de la séance de pénaltys, quand le gardien argentin a tenté d'intimider les tireurs tricolores, puis a envoyé le ballon loin de Tchouaméni qui se présentait pour son tir au but. Emiliano Martinez s'est surtout démultiplié dans les provocations dans l'après-match.

Le premier acte a eu lieu lorsque l'Argentin est monté sur le podium après la rencontre, pour recevoir le gant d'or, décerné au meilleur gardien de la compétition. Un titre discutable au demeurant. Devant les officiels faussement impassibles, le portier d'Aston Villa en Angleterre a porté le trophée à son sexe pour un geste d'une rare obscénité, diffusé en mondovision. Sur les réseaux sociaux, la réaction ne s'est évidemment pas faite attendre, les Twittos français pointant l'"insolence", l'"impolitesse", le "manque de respect", la "beaufitude" voire les "problèmes mentaux" du gardien argentin.

Emiliano Martinez devant les yeux d'un officiel qatari, sur le podium du Mondial 2022. © Martin Meissner/AP/SIPA (publiée le 19/12/2022)

La "minute de silence" pour Mbappé

Le deuxième acte va d'ailleurs se jouer en grande partie sur les réseaux sociaux, où une vidéo des coulisses de l'après-match va de nouveau provoquer un scandale. On y voit une chenille des Argentins en fête dans leur vestiaire après la rencontre, qui va soudainement être interrompue par Damian Martinez lui-même. Le gardien de but, qu'on aurait pu penser modeste après avoir perdu trois face-à-face contre Kylian Mbappé sur pénalty, de sang froid, va demander "une minute de silence" à ses coéquipiers pour l'attaquant français. Une séquence qui tranche avec celle du gardien fair play pourtant venu saluer le buteur après le coup de sifflet final.

Le Mexique aussi dans le viseur

Et ce n'est pas encore terminé. Une autre nation malheureuse de ce Mondial 2022 va elle aussi subir le mépris d'Emiliano Martinez plusieurs heures plus tard. Une seconde vidéo, abondamment relayée sur les réseaux sociaux ce lundi, montre cette fois les Argentins encore en pleine euphorie dans leur bus à étage, à la sortie du stade. Quand un supporter mexicain a voulu tendre un sombrero aux joueurs, le gardien argentin l'a copieusement insulté : "Jète-le ! Jète-le ! S*ce-moi la b*te ! Donne-le à Ochoa (le gardien de but du Mexique - NDLR), bobo !" Une séquence qui va notamment provoquer la colère de radio mexicaine La Octava Sports, qui s'attendait sans doute à plus de cohésion sud-américaine autour du triomphe argentin...

"Je l'ai fait parce que les Français m'ont hué"

A l'issue de la victoire argentine, Emiliano Martinez avait déjà montré la finesse de son analyse footballistique et tout le bien qu'il pense de l'équipe de France en zone mixte : "On contrôlait le match et ils ont égalisé avec deux tirs de merde", avait jugé le fantasque portier de l'Albiceleste. "C'était notre destin de souffrir car on a marqué le but du 3-2, puis l'arbitre leur a donné un autre penalty."

A la radio argentine ce lundi, Emiliano Martinez a été interrogé sur ses provocations et notamment sur son geste obscène sur le podium du Mondial 2022. Il a tenté d'expliquer ce geste par la réaction du public. "Je l'ai fait parce que les Français m'ont hué. L'arrogance ne fonctionne pas avec moi", a-t-il argumenté, alors que les supporters Français, dix fois moins nombreux que les Argentins au stade du Lusail dimanche, ont peiné à se faire entendre pendant toute la rencontre.