Cyprien Sarrazin : quel est son état de santé après sa lourde chute ?

Le skieur français a été victime d'une lourde chute. Voici les premiers éléments sur son état de santé.

Enorme frayeur pour les skieurs et, plus particulièrement, pour la délégation française ce vendredi 27 décembre 2024. Cyprien Sarrazin (2e de la saison 2023-2024 de descente) a été victime d'une lourde chute à Bormio, en Italie. Le tricolore âgé de 30 ans effectuait un entraînement sur la piste sur laquelle il devait s'élancer ce samedi, à partir de 11h30.

Après un premier entraînement jeudi, Cyprien Sarrazin a effectué une nouvelle descente avant la course, mais le trentenaire a perdu le contrôle de ses skis et s'est envolé sur une bosse avant de rebondir sur la piste et de finir dans les bâches de protection.

Le Français évacué par hélicoptère

Le choc a été particulièrement violent et les secours sont vite intervenus à sa rescousse. Selon les premiers éléments communiqués par la Fédération française de ski, le Français est "conscient" et "va réaliser des examens". Il a été évacué par hélicoptère. Plusieurs médias, dont L'Equipe, Eurosport et le Frankfurter Allgemeine avance que Cyprien Sarrazin se serait plaint de douleurs au pied. A ce stade, aucune information supplémentaire n'a été donnée sur l'état de santé du skieur.

L'accident s'est produit alors que le tricolore avait signé, la veille, meilleur temps du premier entraînement à Bormio. C'est d'ailleurs sur cette piste qu'il avait remporté sa première course la saison dernière. Une piste critiquée par d'autres skieurs pour sa dangerosité, comme Nils Allègre, autre membre de la délégation française.

"On se fait chahuter dans tous les sens, les conditions ne sont vraiment pas bonnes. Je suis très mécontent contre l'organisation. […] Le problème, c'est la façon dont elle est préparée. Par exemple, ils n'ont pas eu le temps d'autant travailler la partie basse que d'habitude, car ils n'avaient pas assez de neige. Au final, c'est la meilleure partie. Ils rendent volontairement la piste plus difficile, avec des trous, avec de la glace", a commenté le skieur auprès de L'Equipe.