DIRECT. Doumbé vs Baki : Doumbé perd à cause d'une écharde dans le pied, la décision litigieuse en vidéo !

23:13 - Doumbé : "C'est la faute de l'arbitre"

Après sa défaite, Cédric Doumbé donne sa réaction à chaud : "Merci à tout le monde d'être là. Franchement, je me mets à votre place, je suis dégouté. Je ne voulais pas voir un combat comme ça. Félicitations à Baki qui venait pour en découdre. On était en train de combattre et j'ai senti quelque chose dans mon pied gauche. Je l'ai dit à l'arbitre et après, je l'ai dit à Baki qui m'a dit de le retirer. Je ne comprends pas cette décision de l'arbitre. (Sur un nouveau combat) Bien sûr que je veux refaire le combat, enfin le faire parce qu'on ne l'a pas fait."