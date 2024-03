DIRECT. Poirier vs Saint-Denis : suivez le choc en co-main event de l'UFC 299 !

Combat de strikers entre Kevin Holland et Michael "Venom" Page !

Après sa victoire par KO contre Gilbert Burns, l'Australien Jack Della Maddalena a call out Shavkat Rakhmonov pour un prochain combat.

Main event de l'UFC 299, Sean O'Malley et Marlon Vera s'affronteront après le combat de Benoît Saint-Denis.

Alors que Burns et Della Maddalena s'affrontent actuellement dans la cage, Benoît Saint-Denis a démarré son échauffement.

Il reste deux combats avant l'affrontement entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier :

Dustin Poirier a annoncé la couleur. À son arrivée au Kaseya Center de Miami, la légende de l'UFC est arrivée avec une casquette brodée "WAR" (guerre en français). Une provocation envers Benoît Saint-Denis, surnommé "God of War".

Alors que Nate Diaz, Alex Pereira ont été aperçus, Kamaru Usman et Georges Saint-Pierre sont également arrivés au Kaseya Center de Miami.

04:05 - Poirier : "Appréciez le show"

Vainqueur par KO de Frevola en novembre dernier, Benoît Saint-Denis va affronter une légende du sport de combat. Un homme qui a vaincu Conor McGregor à deux reprises, affichant un record de 29 victoires pour 8 défaites. Présent dans la plus célèbre ligue de MMA depuis 2021, BSD a moins d'expérience que son adversaire, arrivé en 2011. "Il a du cran. Ça va être une guerre ! Il a fini ses 5 derniers adversaires. J'arrive pour le finir, et il arrive pour me finir… ça va etre fou ! Appréciez le show", a souligné Dustin Poirier, à nos confrères de RMC Sport.