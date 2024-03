Poirier vs Saint-Denis : "Ce sera une guerre sanglante", les infos du choc de l'UFC 299

Dans la nuit de samedi à dimanche, Benoît Saint-Denis affronte l'Américain Dustin Poirier lors de l'UFC 299. Accueilli sous les sifflets américains en conférence de presse, le combat français a donné la couleur de ce combat qui s'annonce exceptionnel.

Benoît Saint-Denis a planté le décor avant l'UFC 299. À Miami où se tiendra la compétition, le combattant français a été hué lors de son arrivée en conférence de presse. Opposé au local américain Dustin Poirier dans la nuit de samedi à dimanche, "BSD" a l'occasion de passer au rang de superstar, en cas de victoire. "C'est un grand honneur pour moi de combattre Dustin Poirier sur cette carte de l'UFC 299 dans son pays. Je me suis préparé dur pour lui donner la plus grande bataille possible. Le meilleur combattant gagnera. Samedi, ce sera une guerre sanglante", a-t-il déclaré deux jours avant le choc en co-main event.

Vainqueur par KO de Frevola en novembre dernier, Benoît Saint-Denis va affronter une légende du sport de combat. Un homme qui a vaincu Conor McGregor à deux reprises, affichant un record de 29 victoires pour 8 défaites. Présent dans la plus célèbre ligue de MMA depuis 2021, BSD a moins d'expérience que son adversaire, arrivé en 2011. "Il a du cran. Ça va être une guerre ! Il a fini ses 5 derniers adversaires. J'arrive pour le finir, et il arrive pour me finir… ça va etre fou ! Appréciez le show", a souligné Dustin Poirier, à nos confrères de RMC Sport. Ce combat est aussi l'opportunité pour Benoît Saint-Denis de représenter le MMA Français au plus haut niveau, un an après le revers de Ciryl Gane contre Jon Jones.

À quelle heure débute le combat Poirier vs Saint-Denis ?

Si les combats de l'UFC 299 débutent à 23h30, le choc du co-main event opposant Dustin Poirier à Benoît Saint-Denis est prévu dimanche 10 mars aux alentours de 4h00, selon la durée des combats précédents au Kaseya Center de Miami (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder le combat Poirier vs Saint-Denis ?

Détenteur des droits TV de l'UFC 299, RMC Sport 2 diffusera l'événement dès les premiers combats à 23h30. Le combat de Benoît Saint-Denis sera également à suivre sur la chaîne.

Si vous souhaitez regarder le co-main event de l'UFC 299 entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur RMC Sport.

Quels sont les pronostics du combat Poirier vs Saint-Denis ?