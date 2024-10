MMA. Francis Ngannou - Renan Ferreira : heure, chaîne TV, pourquoi ce sera la Bataille des géants ?

Renan Ferreira défend samedi 19 octobre son titre de champion poids lourd de la PFL face à Francis Ngannou, qui revient après plus de deux ans d'absence.

Pour les fans de sport de combat, ce samedi 19 octobre au soir est un moment à ne pas rater. Le Camerounais Francis Ngannou, alias The Predator, revient sur la scène du MMA à l'occasion d'un face à face avec Renan Ferreira, champion brésilien. Le PFL Super Fights : Battle of the Giants, ou Bataille des Géants en français, a lieu à la Kingdom Arena de Riyadh, en Arabie Saoudite. Il sera diffusé sur la chaîne de streaming DAZN.

La Professional Fighters League (PFL) organise ce championnat de MMA, avec en rendez-vous principal ce rendez-vous entre les deux combattants. Ils s'affrontent pour le titre de champion des poids lourds. Renan Ferreira, champion 2023 de la PFL et défenseur du titre, sera un adversaire redoutable pour Francis Ngannou. Le Brésilien reste sur 4 victoires de rang, dont un KO en seulement 21 secondes face à Ryan Bader.

Six victoires consécutives

Le Predator, lui, revient dans l'octogone après plus de deux ans d'absence. Il avait quitté l'UFC (Ultimate Fighting Championship, et concurrente de la PFL) pour se concentrer sur la boxe anglaise. Si sa courte carrière en boxe s'est soldée par deux défaites consécutives, le Camerounais reste un opposant à surveiller. Avant de quitter la scène du MMA, Francis Ngannou cumulait six victoires consécutives, dont cinq par KO.

La soirée débute vers 18h30 (heure française) avec les combats préliminaires de PFL. Parmi eux, vous pourrez retrouver un choc entre Cris Cyborg, championne du Bellator, et Larissa Pacheco. La carte principale, à savoir le combat entre Francis Ngannou et Renan Ferreira, est prévue à partir de 22 heures, indique Ouest-France.