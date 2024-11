Jon Jones vs Stipe Miocic : heure, chaîne TV... Comment suivre le combat en direct

La légende du MMA fait son retour dans les cages à l'occasion de l'UFC 309.

Jon Jones (26 victoires, 1 défaite) va faire son grand retour dans l'octogone de l'UFC pour défendre son titre de champion du monde poids lourd face à Stipe Miocic (20 victoires, 4 défaites) lors du main event de l'UFC 309. Un combat de retour pour les deux combattants puisque Jones reste sur une victoire par soumission sur Ciryl Gane à l'UFC 285 il y a quelques mois alors que Miocic n'a pas combattu depuis une défaite en 2021 contre Francis Ngannou. Ce dernier ne montre aucune crainte comme en atteste ses déclarations. "Nous y sommes enfin. Je prie juste pour qu'il soit là… Je peux vous dire une chose, je vais toucher ce menton très souvent."

Ce combat pourrait être le tout dernier pour les deux combattants et notamment pour Jon Jones. Souvent marqué par les polémiques, notamment pour des problèmes liés au dopage et un no show, l'Américain reste une légende de l'UFC et du MMA de façon générale.

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat ?

L'événement sera diffusé par RMC Sport 1 à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden de New York (États-Unis)