"Ligue des champions : Liverpool qualifié, l'OM vainqueur, le classement des groupes"

LIGUE DES CHAMPIONS. Découvrez le résultat des 8 matchs de ce mardi en Champion's League. L'OM s'est imposé 2-1 face à l'Olympiakos grâce un doublé de Payet. Retrouvez le classement de chaque groupe ainsi que les qualifiés et les derniers enjeux avant la 6e journée la semaine prochaine.

On jouait ce mardi soir la première partie de la cinquième journée de la Ligue des champions en attendant la suite ce mercredi. Dans le groupe A, le Bayern Munich est assuré de finir premier. Dans le groupe B, tout se jouera la semaine prochaine après la victoire de l'Inter et la défaite du Real Madrid. Dans le groupe C, City finira premier et Porto deuxième. Enfin, dans le groupe D, Liverpool est assuré de finir premier après sa victoire contre l'Ajax. Les Amstellodamois joueront leur qualification avec l'Atalanta mercredi prochain. Les résultats des matchs de la soirée:

23:32 - Aucune position figée dans le groupe B C'était le groupe de la mort. Un groupe de tous les suspenses qui a tenu toutes ses promesses. Le premier n'ayant que 3 points d'avance sur le quatrième, il est impossible de savoir quelles seront les deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et quelle équipe sera reversée pour la Ligue Europa. Mercredi prochain, le Real Madrid reçoit le Borussia Mönchenglabach et l'Inter Milan le Shakhtar. Un scénario possible: Le Real et l'Inter gagnent et les deux équipes seraient qualifiés pour les huitièmes.

23:25 - Les batailles pour la deuxième place Dans le groupe A, B et D, la bataille pour la seconde place va être intéressante à suivre. L'Atletico (6 points) devra au moins faire match nul contre Salzbourg (4 points) la semaine prochaine. Le groupe B est affolant de suspense. L'Inter, quatrième (5pts) peut toujours finir premier comme dernier. On sera donc la semaine prochaine qui de Mönchenglabach, Donetsk, le Real ou l'Inter va se qualifier pour les huitièmes. Pour ce qui est du groupe D, la qualification va se jouer entre l'Atalanta (8pts) et l'Ajax (7pts)... avec un Ajax-Atalanta pour une mini finale mercredi prochain !

23:17 - Le Bayern, City et Liverpool assurés d'être premiers Si certains groupes n'ont pas encore leurs qualifiés, le groupe A, C et D connaissent leurs premiers. Avec 13 points, le Bayern Munich compte 7 points d'avance sur l'Atlético. Avec le même nombre de points, City compte 3 points d'avance sur Porto et devancera les Portugais même en cas d'égalité (goalaverage particulier). Et Liverpool, avec 12 points, possède 4 longueurs d'avance sur l'Atalanta !

23:06 - L'OM en Europa League si.. La victoire de Marseille ce mardi soir contre l'Olympiakos permet aux Olympiens de garder la possibilité de finir 3e. Pour cela, ils doivent marquer 1 points de plus que l'Olympiakos la semaine prochaine. Car, en cas d'égalité entre les deux clubs, on prendra en compte le goalaverage particulier. Et ce serait le club d'Athènes qui serait alors qualifier pour la Ligue Europa. Marseille devra donc réaliser un petit exploit contre Manchester City dans 8 jours. Une victoire pourrait ne pas suffire. Le destin n'est donc pas entre leurs mains.

22:53 - C'est terminé partout ! L'OM victorieux C'est terminé sur toutes les pelouses européennes du soir. L'Olympique de Marseille vient de s'imposer au Vélodrome 2 buts à 1 grâce à un doublé de Payet sur pénalty. Malgré cette victoire, Marseille a peu de chance de se qualifier.

22:45 - But refusé pour Mönchenglabach, égalisation pour le Bayern Le Bayern Munich vient d'égaliser face à l'Atlético ! Ça fait 1-1. Pour ce qui est du match un peu dingue entre Mönchenglabach et l'Inter, le troisième but de Pléa a finalement été refusé. L'Inter mène donc toujours 3-2.

22:39 - Des buts à M'gladbach et Bergame Ça a bougé sur 2 pelouses pendant que nous vivions le but de l'OM ensemble. Il y a désormais 3 buts partout entre L'Inter et le Borussia Mönchenglabach avec un triplé de Pléa alors que Milan menait 3-1. Et l'Atalanta a égalisé à 1-1 face aux Danois du Midtjylland.

22:32 - BUT pour l'OM !! GOOOOOOOOOAAAAALLLLL !!! Dimitri Payet transforme un nouveau pénalty ! Après une main de Rafinha à l'extrême limite de la surface alors que le joueur de l'Olympiakos voulait se protéger sur une frappe de Rongier, l'arbitre siffle une première fois coup-franc avant de siffler pénalty. Après avoir frappé le premier, Dimitri Payet frappe le second. Il envoie le cuire au même endroit que le premier: dans la lucarne droite de José Sa ! Ça fait 2-1 pour l'OM !

22:23 - L'Inter repasse devant C'est le match le plus passionnant à suivre ce soir. L'Inter est repassé devant au score, à l'instant, grâce à un but de Lukaku. Les Milanais se relancent donc pour la course à la qualification et ne sont donc plus éliminés avec cette potentielle victoire.

22:17 - Liverpool ouvre le score Liverpool vient d'ouvrir le score chez lui contre l'Ajax ! C'est le jeune Curtis Jones, 19 ans, qui permet aux Anglais de mener et d'être assuré, pour l'instant, de finir premiers de leur groupe.

22:12 - BUT pour l'OM ! ENFIN ! Après un pénalty généreusement accordé après une faute sur Thauvin, Dimitri Payet remet les deux équipes à égalité ! 1-1 entre l'OM et l'Olympiakos ! C'est le premier but dans la compétition pour les Marseillais.

22:05 - Benedetto est sorti à la place de Germain Transparent lors de la première période, Dario Benedetto a été remplacé à la pause par Valère Germain.

22:01 - C'est reparti ! C'est reparti tout d'abord à Bergame et désormais dans toutes les autres rencontres. Pour rappel, l'OM est mené 1-0 sur sa pelouse contre l'Olympiakos et n'a donc toujours pas marqué dans cette compétition.

21:55 - L'Inter virtuellement éliminé de toutes compétitions européennes Ça serait une énorme surprise, tout de même. L'inter pourrait finir 4e de sa poule. Tenu en échec sur la pelouse du Borussia (1-1), les Italiens n'ont que 3 points alors que le Real, troisième, a 7 points. L'Inter doit donc absolument gagner pour se relancer. À la pause, les Nerazzurri sont éliminés de la Ligue des champions mais aussi de l'Europa League.