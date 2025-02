Ligue des champions : Paris intraitable, un Real renversant ! Le programme des barrages

Déjà l'heure des barrages de la Ligue des champions ces mardi 11 et mercredi 12 février avec plusieurs clubs français concernés.

Après une phase de ligue très intense qui a offert un énorme suspense, la Ligue des champions a fait son grand retour cette semaine avec les barrages qui permettront aux vainqueurs de rejoindre les huit clubs déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Parmi les clubs concernés, trois sont Français avec le PSG, Brest et Monaco. Malheureusement, le tirage n'a pas été favorable aux clubs de Ligue 1 puisque Paris et Brest se sont affrontés avec une écrasante victoire parisienne 3-0 lors du match aller alors que l'AS Monaco devra se défaire des Portugais du Benfica. On suivra également attentivement le match retour entre Manchester City et le Real Madrid après la victoire des Espagnols en terre anglaise dans un match fou (2-3).