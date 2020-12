Ligue des champions : quel tirage au sort pour le PSG en 8e de finale ?

LIGUE DES CHAMPIONS 2020. Si le Paris Saint-Germain valide ce soir sa qualification pour les 8e de finale de la Champions League de football, il pourra ensuite se projeter sur son adversaire au prochain tour. Découvrez à quelle date et à quelle heure est prévu le tirage au sort, le classement des groupes et les noms des premiers qualifiés.

[Mis à jour le 8 décembre 2020 à 17h36] Le dénouement de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021 a lieu aujourd'hui, avec les dernières rencontres dans chaque groupe, où le classement va être scruté de près. Côté français, les regards vont se tourner dès ce soir vers le match PSG - Istanbul Basaksehir. Le club parisien, vice-champion d'Europe en titre, qui a besoin d'un nul au minimum pour être certain d'obtenir sa qualification pour les 8e de finale, peut même espérer terminer premier s'il l'emporte. Cette position aura son importance à l'heure du tirage au sort prévu lundi prochain, puisque les premiers de groupe affronteront des clubs arrivés deuxièmes. Si Paris remporte sa poule, il pourra par exemple être opposé au FC Porto ou au FC Séville (déjà qualifiés) et sera surtout certain d'éviter quelques gros bras comme le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool et Chelsea, tous déjà assurés de finir en tête de leur poule . Si les hommes de Thomas Tuchel échouent en revanche à la deuxième place, tous ces cadors pourront se retrouver sur leur route. Par ailleurs, quelle que soit la position finale du PSG au classement, il restera quelques adversaires potentiels de taille, notamment la Juventus Turin ou le Barça, tous deux qualifiés et qui s'affrontent ce soir pour la première place du groupe G, mais aussi le Real Madrid, qui n'a pas encore validé son ticket pour les 8e de finale dans la poule B. Les qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions :

Groupe A : Bayern Munich (1er)

: Bayern Munich (1er) Groupe C : Manchester City (1er), FC Porto (2e)

: Manchester City (1er), FC Porto (2e) Groupe D : Liverpool (1er)

: Liverpool (1er) Groupe E : Chelsea (1er), FC Séville (2e)

: Chelsea (1er), FC Séville (2e) Groupe F : Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Groupe G : FC Barcelone, Juventus

Le tirage au sort des 8e de finale de cette Ligue des champions 2020-2021 aura lieu ce lundi 14 décembre 2020, à partir de 12h, à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. Le tirage des quarts de finale et des demi-finales, effectué simultanément, est, lui, programmé le vendredi 19 mars 2021.

Voici le classement des groupes avant la 6e et dernière journée de cette phase de poules de la Ligue des champions :

Groupe A : 1- Bayern Munich (13 points) 2- Atlético Madrid (6 points), 3- Salzbourg (4 points), 4- Lokomotiv Moscou (3 points)

: 1- Bayern Munich (13 points) 2- Atlético Madrid (6 points), 3- Salzbourg (4 points), 4- Lokomotiv Moscou (3 points) Groupe B : 1- Borussia Mönchengladbach (8 points), 2- Shakhtar Donetsk (7 points), 3- Real Madrid (7 points), 4- Inter Milan (5 points).

: 1- Borussia Mönchengladbach (8 points), 2- Shakhtar Donetsk (7 points), 3- Real Madrid (7 points), 4- Inter Milan (5 points). Groupe C : 1- Manchester City (10 points), 2- FC Porto (7 points), 3- Olympiakos (3 points), 4- Marseille (3 points).

: 1- Manchester City (10 points), 2- FC Porto (7 points), 3- Olympiakos (3 points), 4- (3 points). Groupe D : 1- Liverpool (12 points), 2- Atalanta Bergame (8 points) 3- Ajax Amsterdam (7 points), 4- FC Midtjylland (1 point).

: 1- Liverpool (12 points), 2- Atalanta Bergame (8 points) 3- Ajax Amsterdam (7 points), 4- FC Midtjylland (1 point). Groupe E : 1- Chelsea (13 points), 2- FC Séville (10 points), 3- Krasnodar (4 points), 4- Rennes (1 point).

: 1- Chelsea (13 points), 2- FC Séville (10 points), 3- Krasnodar (4 points), 4- (1 point). Groupe F : 1- Borussia Dortmund (10 points), 2- Lazio Rome (9 points), 3- Club Bruges (7 points), 4- Zénith Saint-Pétersbourg (1 point).

: 1- Borussia Dortmund (10 points), 2- Lazio Rome (9 points), 3- Club Bruges (7 points), 4- Zénith Saint-Pétersbourg (1 point). Groupe G : 1- FC Barcelone (15 points), 2- Juventus Turin (12 points), 3- Dynamo Kiev (1 point), 4- Ferencvaros (1 point).

: 1- FC Barcelone (15 points), 2- Juventus Turin (12 points), 3- Dynamo Kiev (1 point), 4- Ferencvaros (1 point). Groupe H : 1- Manchester United (9 points), 2- PSG (9 points), 3- Leipzig (9 points), 4- Istanbul Basaksehir (3 points).

A l'issue de la phase de groupes (20 octobre - 9 décembre 2020), le calendrier de cette 66e édition de la Ligue des champions se déroulera de la manière suivante : les 8e de finale se joueront les 1-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), les demi-finales les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). La grande finale aura lieu le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.

La retransmission des matchs de cette Ligue des champions 2020-2021 de football est proposée sur Téléfoot (groupe Mediapro) et sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone, et qui devra donc, cette saison, partager cette exclusivité. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. La finale de la compétition continuera, elle, à être diffusée en clair (sur TF1 en 2021).