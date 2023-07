Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz impressionne, Ons Jabeur attendue... le programme de jeudi

Dans un duel de pépites, en quarts de finale de Wimbledon, le n°1 mondial à l'ATP a écarté facilement Holger Rune. Il montré qu'il était le patron de la nouvelle génération. Ce jeudi, Ons Jabeur sera sur le court pour une place en finale.

22:30 - Sabalenka se méfie de Jabeur Face à la presse, la Biélorusse a évoqué son affrontement, en demi-finale de Wimbledon, face à la Tunisienne. "On a réalisé des entraînements avant le début du tournoi et je me suis dit qu'elle allait faire un bon tournoi parce qu'elle jouait vraiment bien. C'est une grande joueuse. Elle a un très bon toucher de balle. En particulier sur gazon, ses slices et ses amorties marchent vraiment bien. J'ai l'impression qu'elle est très forte mentalement. Elle entre dans l'histoire et je pense que c'est sa plus grande motivation."

22:00 - Ons Jabeur en conférence de presse : "Je suis très fière des progrès que j'ai faits" Face à la presse à la suite de son succès face à Elena Rybakina (6/7 *5/7*, 6/4, 6/1), la Tunisienne a évoqué ses progrès sur le gazon londonien : "Je pense que l'année dernière, je n'étais peut-être pas prête à jouer ce genre de match. Je ne regrette pas ce qui s'est passé l'an passé. Il y avait une raison à cela. J'ai beaucoup appris de cette finale. Je suis très fière des progrès que j'ai faits mentalement, physiquement et avec la raquette."

21:30 - Aryna Sabalenka, demi-finaliste de Wimbledon : "J'ai eu de la chance" Qualifiée après son succès face à Madison Keys, la Biélorusse a analysé son succès : "C'est une sensation incroyable, je suis très heureuse d'être de retour en demies et j'ai vraiment hâte de jouer ce match. J'espère que je pourrais faire un peu mieux que la dernière fois (elle avait perdu en trois sets face à Karolina Pliskova en 2021). Dans le deuxième set, elle a joué du très bon tennis pendant tout le match et dans ces quelques jeux, c'était incroyable. Quand elle a servi à 4-2, 40-0, je me disais qu'on allait jouer un troisième set. J'essayais juste de lui mettre un peu plus de pression pour qu'elle ne se sente pas trop en confiance avant le troisième set. J'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai eu de la chance, j'ai gagné ce jeu et j'ai renversé le deuxième set."

21:00 - Les demi-finalistes du tableau des dames sont connues à Wimbledon ! Tombeuse de Rybakina, Jabeur fait face, dans le dernier carré du tournoi sur gazon, à Sabalenka. La Biélorusse a pris le meilleur sur Keys. De l'autre côté du tableau, Svitolina, qui a éliminé la n°1 Swiatek, retrouve Vondrousova. À la surprise générale, la Tchèque a sorti Pegula.

20:30 - Carlos Alcaraz rejoint un cercle très fermé après avoir rejoint la demi-finale de Wimbledon À moins de 21 ans, l'Espagnol s'est qualifié pour sa troisième demi-finale en Grand Chelem. Cinq ont fait mieux : Wilander (6), Agassi (5), Becker (5), Bjorg (5) et... Djokovic (4). Il égale McEnroe et Nadal. Une statistique qui place le phénomène Alcaraz.

20:00 - Les demi-finalistes du tableau des messieurs sont connus ! Il n'y a pas eu de surprise à Wimbledon, ce mercredi 12 juillet. La sensation Eubanks a cédé en cinq sets face à Medvedev. Le Russe a été rejoint par Alcaraz, tombeur de Rune. Hier, en quatre manches, Djokovic a écarté Rublev. Le Serbe affrontera, ce mercredi 13 juillet, Sinner, qui a éliminé Safiullin, pour une place en finale.

19:40 - Carlos Alcaraz, demi-finaliste à Wimbledon : "Je ne m'attendais pas à aussi bien sur cette surface" Après sa victoire contre Holger Rune, l'Espagnol s'est confié sur le gazon londonien : "C'est un rêve qui se réalise. Je suis heureux d'être là, dans ce tournoi magnifique. Je ne m'attendais pas à aussi bien sur cette surface... C'est juste un rêve ! Ça a été difficile de jouer face à Rune. J'étais très nerveux d'être face à lui. On se connaît si bien... Mais sur un quart de finale, la notion d'amitié n'existe pas. Le premier set a été si difficile ! Je me suis régalé par la suite. Je me suis libéré. Pour moi, le sourire est la clef."

19:29 - Carlos Alcaraz s'offre Holger Rune et rejoint les demi-finales de Wimbledon (7/6 *7/3*, 6/4, 6/4) Il aura fallu quatre balles de match à l'Espagnol. Sur une énième faute en retour de Rune, le n°1 mondial à l'ATP se qualifie pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du tournoi londonien sur gazon.

19:26 - Tout roule pour Alcaraz ! L'Espagnol est à un point du match ! Rune baisse le regard.

19:25 - Rune s'offre un sursis à Wimbledon (5/4) Grâce à deux bons services, le Danois force Alcaraz à servir pour le match.

19:23 - Rune sauve une première balle de match ! Le Danois a servi le feu en première balle, mais le destin de cette rencontre semble inéluctable.

19:21 - Alcaraz est toujours en maîtrise à Wimbledon (5/3) Holger Rune n'a plus d'énergie. Il ne parvient plus à se déplacer de manière correcte.

19:18 - Rune va chercher le soutien du public de Wimbledon Sur un revers croisé spectaculaire et gagnant, le Danois serre le poing vers le public. Alcaraz fait la course en tête sur son jeu de service (30/15).

19:14 - Rune arrête l'hémorragie à Wimbledon ! (4/3) Le Danois a retrouvé ses sensations au service. Il se relance un peu, dans une ambiance pesante sur le Centre Court. Tout le monde sent Alcaraz bien plus à son aise.