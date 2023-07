La troisième est la bonne pour le numéro un mondial dans cette finale de Wimbledon 2023. Novak Djokovic commet une faute directe et craque dès le début de la deuxième manche.

L'Espagnol réalise un superbe point et termine avec un smash qui lui permet de revenir à égalité sur la première mise en jeu de la deuxième manche de Novak Djokovic.

15:47 - Alcaraz assure son premier jeu (1-6, 1-0)

Le numéro un mondial se rassure et passe toutes ses premières dans ce début de deuxième manche de la finale de Wimbledon 2023. Il empoche son premier jeu de service et fait la course en tête dans ce deuxième set.