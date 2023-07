La Tunisienne a une occasion en or pour oublier sa défaite de l'année passée à Wimbledon en finale face à Elena Rybakina. La 6e mondiale peut également ouvrir son compteur en Grand Chelem.

14:00 - Bonjour à tous

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre en direct la finale dames de ce Wimbledon 2023 entre Ons Jabeur et Marketa Vondrousova.