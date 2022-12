Equipe de France : après la Coupe du monde, quel avenir et quel calendrier ?

Finaliste malheureuse de la Coupe du monde, l'équipe de France a toutefois affirmé son statut de nation majeure du football mondial. Et maintenant, qu'est-ce qui attend les Bleus ?

L'équipe de France ne s'est donc pas hissée au même niveau que l'Italie et le Brésil, deux seules nations de l'histoire à être parvenues à conserver leur titre de champion du monde. Mais au Qatar, les Bleus ont indéniablement marqué l'histoire du football français, à plus d'un titre. Ce Mondial est apparu comme une passation de pouvoir, un changement de génération chez les Tricolores, entre un Hugo Lloris devenu recordman de sélections avec la France, un Olivier Giroud désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et des jeunes talents à qui l'avenir semble promis. Si Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué de son empreinte la compétition en terminant meilleur buteur (8) à tout juste 24 ans, totalisant déjà 12 réalisations en deux participations, Dayot Upamecano s'est affiché comme le futur de la défense tricolore, tout comme Aurélien Tchouaméni ou Adrien Rabiot au milieu de terrain. Devant, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani ont affiché de belles promesses.

Un avenir avec ou sans Deschamps ?

Sur les cinq dernières compétitions internationales (Euro 2016, CDM 2018, Euro 2020, Ligue des nations, CDM 2022), la France s'est hissée quatre fois en finale. Excepté l'échec en quarts à l'Euro 2020 (disputé en 2021), les Bleus se sont une nouvelle fois affirmés comme l'une des meilleures nations du football mondial. Une constance sur la dernière décennie (en prenant également en compte le ¼ de finale du Mondial 2014) du, certes au talent sportif des joueurs, mais aussi en grande partie à Didier Deschamps. Depuis huit ans, le sélectionneur est parvenu à façonner une équipe capable de répondre présent dans tous les grands rendez-vous et à sublimer certains joueurs. Ainsi, le repositionnement d'Antoine Griezmann au milieu de terrain, avec un véritable rôle défensif en plus de sa clairvoyance dans l'animation offensive des Tricolores, a été le coup de poker gagnant de "DD" lors du Mondial. Il est ainsi parvenu à créer un équilibre dans son onze de départ, en dépit des forfaits de N'Golo Kanté et Paul Pogba, deux joueurs avec un important abattage offensif et défensif. Sa force résulte aussi dans sa capacité à renverser la table, comme lors de la finale, n'hésitant pas à sortir deux de ses cadres (Giroud et Dembélé) pour faire entrer deux novices (Thuram et Kolo Muani), chamboulant son système de jeu auquel il n'avait pas touché depuis le début de la compétition. Culotté, mais (tardivement) efficace. La marque des grands ? Certainement.

Si son avenir à la tête de l'équipe de France est désormais entre ses mains (il a rempli son objectif d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde), Didier Deschamps va-t-il rempiler, lui qui dirige la sélection depuis dix ans désormais ? A la tête d'une génération dorée, il semble avoir tout réussi (ou presque). L'Euro, compétition qu'il n'a jamais remportée en tant que sélectionneur, pourrait toutefois constituer le nouvel objectif de "DD". En Allemagne, les Bleus tenteront de laver l'affront de 2016 et de la défaite en finale, à domicile, contre le Portugal (0-1). Un acte qui fut toutefois fondateur pour les Tricolores. Mais pour arriver outre-Rhin, il faudra d'abord passer les qualifications : début des affrontements au mois de mars, avant une nouvelle salve en juin et une dernière phase à l'automne. Il s'agira, une nouvelle fois, d'assumer son statut de nation majeure du football mondial.

Quel est le calendrier de l'équipe de France de football ?

Les prochains matchs de l'équipe de France de football seront tous liés aux éliminatoires pour l'Euro 2024. La France est dans le groupe B, aux côtés des Pays-Bas, de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Voici le calendrier des matchs :