Championnats du monde de handball féminin 2023 : le calendrier du tour principal des Bleues

Après leur victoire face à l'Islande et avant le match face à la Slovénie de ce soir, les Bleues se sont qualifiées pour le tour principal.

Carton plein pour l'équipe de France de handball ! Pour son dernier match du tour préliminaire face à la Slovénie ce lundi soir, les Bleues ont parfaitement maîtrisé leur sujet pour s'imposer et réaliser le carton plein lors de ce premier tour. Il est désormais temps de se projeter vers le tour principal et les quarts de finale qui s'approchent déjà pour les filles de Olivier Krumbholz. "Je n'aime pas dire que le contrat est rempli, car cela voudrait dire que la victoire était attendue. Par contre, je suis très heureux qu'on ait pris les points face à une équipe de Slovénie qui, par moments, nous a posé de gros problèmes. Par moments, il nous a manqué un petit quelque chose mais on gagne de quatre buts, ce qui est un écart conséquent. Le goal-average pourrait être important. J'ai l'impression qu'on a franchi un cap en attaque placée, on a su trouver des solutions sur tous les postes. Certes, il y a eu du déchet en montées de balle mais il ne faut pas oublier combien on a fait de passes décisives. Il va falloir éliminer ces scories au tour principal, mais si on est capable de progresser encore un peu, on va arriver à un niveau intéressant" a analysé le coach après la rencontre.

Le calendrier de l'équipe de France de handball dans ce Mondial :

06 décembre à 18h00 : France – Autriche

France – Autriche 08 décembre à 18h00 : Corée du Sud – France

Corée du Sud – France 10 décembre à 20h30 : France – Norvège

Classement des groupes du tour préliminaire :

Groupe A

Suède : 4 point

Croatie : 3 point

Sénégal : 1 point

Chine : 0 point

Groupe B

Monténégro : 6 points

Hongrie : 4 points

Cameroun : 2 point

Paraguay : 0 point

Groupe C

Norvège : 6 points

Autriche : 4 points

Corée du Sud : 2 point

Groenland : 0 point

Groupe D

France : 6 points

Slovénie : 4 points

Angola : 1 point

Islande : 1 point

Groupe E

Danemark : 4 point

Roumanie : 4 point

Serbie : 0 point

Chili : 0 point

Groupe F

Allemagne : 6 points

Pologne : 4 points

Japon : 2 point

Iran : 0 point

Groupe G

Espagne : 6 points

Brésil : 4 points

Ukraine : 2 points

Kazakhstan : 0 point

Groupe H

Pays-Bas : 6 points

République Tchèque : 4 points

Argentine : 2 point

Congo : 0 point

Le championnat du monde de handball se déroule du 29 novembre au 17 décembre 2023.

Quels pays organisent les Mondiaux 2023 ?

Pour ces championnats du monde, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été désignés comme les organisateurs de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de handball féminin ?

La compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe beIN Sports, qui diffuseront tous les matches de l'équipe de France et une sélection des meilleures affiches. La chaîne TMC retransmettra aussi en clair toutes les rencontres des Bleues.