Coupe de France : OM - PSG au menu, programme et diffusion TV des 8e

Coupe de France: Lyon, Reims et Toulouse tranquilles, Lorient et Angers souffrent mais passent

Lyon et Reims se sont qualifiés aisément pour les huitièmes de finale de la Coupe de France samedi en battant respectivement Chambéry et Les Herbiers 3 à 0, tandis que Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés, lors d'une journée sans surprise.