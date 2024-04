PSG - Rennes : Mbappé envoie Paris en finale malgré un immense Mandanda, le résumé du match

23:25 - Le résumé du match

Le PSG rejoint l'OL en finale de Coupe de France après sa victoire dans la douleur face à Rennes (1-0). Le début de match tourne en faveur de Paris qui domine et qui se procure une première énorme occasion peu avant le quart d'heure de jeu. Mbappé est lancé en profondeur et échoue dans son duel avec Mandanda. Ce dernier dévie du pied la frappe de l'attaquant français sur sa barre (12e). Dans la foulée, Kalimuendo s'essaye mais sa frappe croisée est repoussée par Donnarumma (13e). Après un moment d'accalmie, Kylian Mbappé obtient un pénalty mais ne se fait pas justice lui-même car Steve Mandanda est dans un grand soir et sort la tentative du meilleur buteur de Ligue 1 (37e). Il faut donc de la réussite pour tromper Mandanda. Et c'est finalement Mbappé, quelques minutes après son pénalty repoussé, qui en a sur sa frappe déviée. Elle prend à contrepied l'ancien gardien de l'OM (40e). Au début du second acte, on prend les mêmes et on recommence. Le buteur de la première période s'essaye mais sa tentative est repoussée par un Mandanda presque infranchissable (53e). Après cet arrêt, Paris passe en mode maîtrise mais ce n'est pas vraiment efficace et les Bretons se rebiffent. Malgré tout, Donnarumma n'est jamais vraiment mis à l'épreuve et c'est même encore Mandanda qui doit s'employer pour repousser la frappe d'Asensio (80e). Ce sera le dernier frisson de cette demi-finale et Paris tiendra et assurera son billet pour la finale de la compétition.