DIRECT. PSG - Nice : au quart d'heure de jeu, Mbappé ouvre le score, suivez le match

20:55 - Farioli : "On utilise souvent des images du match contre le PSG"

L'entraîneur italien de l'OGC Nice, Francesco Farioli croit à la qualification en demi-finales. Il s'est basé sur la prestation de ses joueurs lors de la victoire au Parc des Princes en Ligue 1 pour établir son plan de jeu : "On utilise beaucoup d'images de matchs joués pour s'améliorer et on utilise souvent des images du match contre le PSG. On a dû revoir 3 ou 4 fois des extraits, c'est un match qui est resté dans les têtes, mais c'est du passé. Cette fois-ci, on va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche. Récemment, ils ont préservé pas mal de titulaires pour préparer ce match contre nous, donc on fera tout pour aller en demi-finales et continuer dans cette compétition à laquelle on tient tous vraiment."