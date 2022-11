LIGUE EUROPA 2023. Les trois clubs français peuvent se qualifier à minima pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Après la folle dernière journée de Ligue des champions, place aux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue Europa. Si Rennes est le seul club français à être assuré de voir au minimum les seizièmes de finale, les Bretons visent la première place du groupe face à l'AEK Larnaca à condition de marquer 4 ou 5 buts... "Faire un bon match et gagner, car on aurait l'air idiots de ne pas le gagner et de ne pas profiter d'une éventuelle contre-performance de Fenerbahçe. Et puis évidemment que dans les vingt dernières minutes du match, il faudra se tenir informés de ce qui se passe là-bas, soit pour garder un résultat, soit pour essayer de marquer plus" a analysé Bruno Genesio.

Pour Monaco, l'ambition est de prendre la 2e place du groupe puisque les Hongrois de Ferencvaros sont déjà assurés de jouer les huitièmes de finale. "C'est très important que les joueurs ne les aient pas dans leur tête (les scénarios NDLR), parce que dans le foot, il y a toujours des scénarios différents. On doit être concentrés sur nous-mêmes, sur ce qu'on doit faire avec et sans ballon, sur notre structure, sur notre organisation, sur nos lignes de courses, sur tous les principes qu'on a installés ensemble ces derniers mois. En mettant beaucoup d'intensité et, j'espère, devant beaucoup de supporters" a expliqué Philippe Clément

Enfin, Nantes vise l'exploit à l'Olympiakos pour rêve d'un seizième de finale. Dans le pire des cas, les joueurs d'Antoine Kombouaré termineront 3e avec l'assurance d'être reversés en Ligue Europa Conférence. La possibilité de ravir à Karabagh la deuxième place et poursuivre ainsi le parcours en C3 existe mais cela ne dépendra pas entièrement d'eux. Les Nantais doivent s'imposer au stade Karaïskakis et espérer que Karabagh s'incline dans le même temps contre Fribourg.

Pour cette saison 2022-2023 de la Ligue Europa, trois clubs français sont engagés avec l'AS Monaco, reversé de la Ligue des champions, le Stade Rennais, qualifié par le championnat de France et le FC Nantes, qualifié après avoir remporté la dernière Coupe de France.

: Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade / Monaco / Ferencvaros / Trabzonspor

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Le calendrier de Rennes

Jeudi 8 septembre à 18h45 : Larnaca-Rennes

Jeudi 15 septembre à 21h00 : Rennes-Fenerbahçe

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Rennes-Dynamo Kiev

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Dynamo Kiev-Rennes

Jeudi 27 octobre à 18h45 : Fenerbahçe-Rennes

Jeudi 3 novembre à 21h00 : Rennes-Larnaca

Le calendrier de Monaco

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Étoile Rouge de Belgrade-Monaco

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Monaco-Ferencvaros

Jeudi 6 octobre à 18h45 : Monaco-Trabzonspor

Jeudi 13 octobre à 21h00 : Trabzonspor-Monaco

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Ferencvaros-Monaco

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Monaco-Étoile Rouge de Belgrade

Le calendrier de Nantes

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Nantes-Olympiakos

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Qarabag-Nantes

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Fribourg-Nantes

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Nantes-Fribourg

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Nantes-Qarabag

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Olympiakos-Nantes

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.