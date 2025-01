Open d'Australie 2025 : Sinner en patron, Keys en surprise, le résumé

Le premier Grand Chelem de l'année 2025 a été remporté par Jannik Sinner et Madison Keys.

L'Open d'Australie 2025 s'est terminé le 26 janvier 2025 avec la victoire de l'Italien et numéro un mondial, Jannik Sinner. Dominateur du premier tour jusqu'à la finale malgré quelques alertes comme son épisode de tremblements face à Rune ou quelques crampes face à Shelton, Jannik Sinner a confirmé qu'il était le patron du circuit mondial ces derniers mois en remportant un troisième titre en trois finales. Un 100% qui contraste avec le 0 pointé d'Alexander Zverev, battu pour la troisième fois en finale d'un Grand Chelem, sa deuxième en quelques mois après son échec à Roland Garros. Ce Grand Chelem a également montré que Novak Djokovic n'est pas encore la retraite. Malgré un abandon face à Zverev en demi-finale, le Serbe a montré du caractère en éliminant notamment l'Espagnol Carlos Alcaraz dès les quarts de finale.

Le show Monfils chez les Français

38 ans, mais encore un physique incroyable. Après son titre à Auckland, Gaël Monfils a livré une très intense première semaine en éliminant notamment l'Américain Taylor Fritz en quatre sets ou encore Giovanni Mpetshi Perricard dès le premier tour. Mais son âge et sa fatigue lui ont couté cher car il a du jeter l'éponge face à Shelton en huitième de finale après trois tiebreaks. Chez les autres français, on regrettera l'abandon d'Arthur Fils face à Ugo Humbert et le trop gros écart entre les Français et le reste du top 10.

La surprise Keys

C'est la sensation de ce début d'année : Aryna Sabalenka a été battue à Melbourne ! Après ses deux titres consécutifs, la Biélorusse visait la passe de trois et elle en prenait le chemin jusqu'en finale en écrasant tour après tour ses adversaires. Mais la numéro 1 mondiale a été surprise par l'Américaine Madison Keys. Vainqueur de son premier Grand Chelem en carrière, la tête de série numéro 19 s'est également payée le scalp d'Iga Swiatek en demi-finale alors que la Polonaise était elle aussi très impressionnante. Une quinzaine donc rondement menée et qui offre de belles promesses pour la saison.