Vuelta 2023 : 17e étape à l'Angliru, Vingegaard pour détrôner Kuss ? Profil et classement

Jonas Vingegaard l'a emporté mardi à Bejes et a repris plus d'une minute à Sepp Kuss. Aujourd'hui, l'arrivée à l'Angliru pourrait faire basculer la Vuelta.

Après la victoire de Jonas Vingegaard hier, le maillot rouge Sepp Kuss voit le Danois revenir à 29 secondes au Classement Général, et Primoz Roglic est à 1'33. Les trois coureurs de la Jumbo Visma pourrait à nouveau se battre pour la victoire finale aujourd'hui, avec l'arrivée mythique à l'Alto de l'Angliru. Ce col, long de 13,1km à 9,4% (avec des passages à près de 20%), couronnera forcément le plus fort. Sepp Kuss devra résister aux attaques de Jonas Vingegaard, qui semble déterminé à réaliser le doublé Tour-Vuelta sans faire de cadeau à son fidèle lieutenant. Primoz Roglic, vainqueur du Giro cette année, est toujours en embuscade, mais il devra aussi surveiller Juan Ayuso (UAE Team Emirates) qui est une minute seulement derrière lui et voudra monter sur le podium.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), loin au Classement Général, tentera sans doute de se lancer dans une échappée lointaine. Il voudra prendre les points au sommet de l'Alto de la Colladiella et de l'Alto del Cordal, classés en première catégorie, pour conforter son maillot de meilleur grimpeur. Pas sûr que la Jumbo Visma laisse les hommes de tête gagner l'étape, mais le Belge jouera crânement sa chance, avec ou sans les favoris. On pourrait aussi retrouver les français Romain Bardet (DSM Firmenich) et Lenny Martinez (Groupama FDJ) dans une échappée, eux qui se sont montrés forts sur certaines étapes de montagne.

Voici le classement d'étape et le classement général de la Vuelta, mis à jour à la fin de chaque étape :

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :