Vuelta 2023 : Vingegaard veut renverser Kuss sur la 18e étape ? Profil et classement

Roglic a triomphé mercredi à l'Angliru devant Vingegaard, qui est revenu à 8 secondes de Kuss. Dernière arrivée au sommet ce jeudi pour l'explication finale.

La dernière étape de montagne de cette Vuelta arrive ce jeudi au Puerto de la Cruz de Linares. Peut-être la dernière occasion pour Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) de renverser la Vuelta, lui qui est revenu à 8 secondes de son coéquipier et maillot rouge Sepp Kuss hier, en finissant dans le même temps que le vainqueur Primoz Roglic. Comme prévu, l'explication finale a eu lieu entre les Jumbo Visma qui ont signé un nouveau triplé au sommet de l'Angliru. Sepp Kuss, troisième de l'étape, a sauvé le maillot rouge le jour de son anniversaire mais semble fléchir très légèrement par rapport à ses deux coéquipiers. Avec pas moins de cinq cols au programme aujourd'hui, dont le dernier long de 8,3 kilomètres à 8,5% qui sera franchi deux fois, les trois Jumbo Visma auront un terrain idéal pour se battre une nouvelle fois. Au-dessus du lot depuis le début de ce Tour d'Espagne, Roglic et Vingegaard ne semblent pas disposés à faire cadeau de cette Vuelta à Sepp Kuss, actuel maillot rouge et qui les a aidés à gagner respectivement le Giro et le Tour de France cette année.

Mikel Landa (Bahrain-Victorious), très en forme et quatrième de l'étape hier, est revenu tout proche de Juan Ayuso (UAE Team Emirates) au Classement Général. Il tentera lui aussi de se montrer offensif pour reprendre la 4e place au Général à son compatriote, bien aidé par ses équipiers Wout Poels et Santiago Buitrago, très forts hier. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se montrera sans doute offensif une fois encore, car les Jumbo Visma pourraient cette fois laisser l'échappée gagner l'étape. Romain Bardet (DSM Firmenich), en jambes depuis le début de cette Vuelta et 2e d'étape derrière Evenepoel à Larra-Belagua, a peut-être aujourd'hui une dernière chance de gagner une étape.

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre, à Madrid.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

