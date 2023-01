Open d'Australie 2023 : Garcia et Humbert passent, Ruud trépasse... Tableaux et résultats

L'Open d'Australie 2023 a vu Casper Ruud chuter ce jeudi. Après l'élimination de Rafael Nadal, la voie s'est un peu plus ouverte pour Novak Djokovic. Côté Français, Caroline Garcia et Ugo Humbert poursuivent l'aventure...

Sommaire Tableaux

Résultats

Dates

Gains

Palmarès

Nouvelle grosse surprise à l'Open d'Australie la nuit dernière. Après Rafael Nadal, diminué et éliminé dès le deuxième tour la veille, le Norvégien Casper Ruud a chuté lui aussi ce jeudi 19 janvier, en s'inclinant face à l'Américain Jenson Brooksby (39e) 6-3, 7-5, 6-7 (4/7), 6-2. Visiblement dans un mauvais jour, la tête de série n°2 a sauvé quatre balles de match avant de craquer, ouvrant encore un peu plus la voie à Novak Djokovic dans le tournoi, où il fait son grand retour, un an après son expulsion pour son statut vaccinal, et où il espère rafler son 23e titre du Grand Chelem.

En l'absence de Nadal, Ruud, mais aussi du n°1 mondial Carlos Alcaraz, on voit mal qui pourrait barrer la route au Serbe désormais, à part peut être un grand Stefano Tsitsipas. Au calendrier de cet Open d'Australie 2023, Novak Djokovic affrontera le Franco-mauricien Enzo Couacaud dans les prochaines heures tandis que le Grec, 4e joueur mondial, sera opposé au Néerlandais Tallon Griekspoor.

Dans le tableau masculin, on note également la victoire d'Andrey Rublev qui aura laissé la troisième manche à son adversaire finlandais Emil Ruusuvuori (46e) avant de finalement faire la différence : 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3.

Chez les Français, Garcia et Humbert toujours dans la course

Chez les Français, Caroline Garcia s'est qualifiée pour le 3e tour ce jeudi matin face à la Canadienne Leyla Fernandez. Une victoire clé (6-7(5), 5-7) pour la joueuse la plus en vue de l'Hexagone. Chez les hommes, ça passe également pour Ugo Humbert qui est venu à bout de l'Américain Denis Kudla (6-2, 6-7, 6-2, 6-4).

Ca ne passe pas en revanche pour Jérémy Chardy qui a perdu son match et ses nerfs face au Britannique Daniel Evans (30e) 6-4, 6-4, 6-1. Après un point crucial qui lui a échappé lors du premier set et qui a pu faire basculer la tendance, le Français a accusé l'arbitre de "regarder le ciel" au lieu du match. Une balle était en effet sortie de sa poche, ce qui aurait dû logiquement aboutir à l'annulation de l'échange...

Découvrez le tableau masculin et féminin de l'Open d'Australie 2023, premier Grand Chelem de l'année avec tous les matchs et les dates mises à jour au fur et à mesure du tournoi.

À partir du 9 janvier pour les qualifications et jusqu'à la finale prévue le 29 janvier, découvrez tous les résultats au jour le jour de l'Open d'Australie 2023, premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Pour l'édition 2023, le tournoi a été fixé du 16 au 29 janvier, date de la finale hommes.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2023, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien ont été assurés de toucher au minimum 103 000 dollars .

1er tour : 103 000 dollars

2e tour : 154 000 dollars

3e tour : 221 000 dollars

8e : 328 000 dollars

Quart : 538 000 dollars

Demi : 895 000 dollars

Finale : 1,575 million de dollars

Vainqueur : 2,875 millions de dollars

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :