Open d'Australie 2024 : programme, scores et résultats en direct, suivez le 1er tour !

Début de l'Open d'Australie dans la nuit de samedi à dimanche avec de très nombreux français au programme.

C'est parti pour le premier Grand Chelem de l'année ! Pendant 15 jours, le monde du tennis vivra au rythme de l'Open d'Australie et des exploits des Français et meilleurs joueurs mondiaux. Malheureusement, il manquera un grand nom à Melbourne en la personne de Rafael Nadal. Alors qu'il devrait faire son grand retour, l'Espagnol a été victime d'une déchirure musculaire à Brisbane et ne défendra pas ses chances. On suivra donc les parcours de Novak Djokovic, légèrement blessé depuis plusieurs semaines mais tout de même rassurant sur état physique. On verra également si la nouvelle génération va enfin passer ce petit cap pour remporter un Grand Chelem comme un certain Jannik Sinner, probablement le meilleur joueur du circuit en fin de saison. Il y aura également Carlos Alcaraz qui lance sa saison un peu dans l'inconnu, même si l'Espagnol semble prêt physiquement.

Chez les Français, Arthur Fils, malgré son jeun âge, concentre les espoirs du clan tricolore. En progression constante, le Français doit désormais passer des tours en Grand Chelem pour continuer de progresser et se rapprocher des 20 meilleurs. Les 20 meilleurs justement, Adrian Mannarino en fait désormais parti et le Français a des ambitions sur cet Open Australie, tout comme Ugo Humbert, très solide en fin de saison et qui a bien préparé ce début de saison malgré des problèmes de santé début janvier.

Retrouvez tous les scores des matchs du tableau masculin et féminin en temps réel durant la quinzaine de l'Open d'Australie.

Le groupe Eurosport possède les droits de retransmission de l'Open d'Australie. Ses chaînes sont accessibles via un abonnement à Eurosport ou à Canal + Sport.

