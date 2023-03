Paris - Nice 2023 : Jumbo Visma remporte le chrono, Cort Nielsen maillot jaune, le classement

La troisième étape du Paris-Nice animée par un contre-la-montre vient de se conclure avec la victoire de la Jumbo-Visma. Cort Nielsen (EF Education - Easypost) est le nouveau leader du classement général.

La Jumbo-Visma a gagné le contre-la-montre par équipes devenue rarissime dans l'épreuve du Paris-Nice (le dernier remonte en 1993). Lors de cette troisième étape, la formation de Jonas Vingegaard a parcouru autour de Dampierre-en-Burly (Centre-Val de Loire) les 32km avec un chrono de 33'55" et une moyenne proche des 60km/h. Jonas Vingegaard est très bien placé au classement général. Il a bien été épaulé par ses coéquipiers comme Rohan Denis plusieurs fois champion du monde par équipe.

L'autre grand favori, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a fini avec 23 secondes de retard à l'arrivée. Le Slovène a terminé la course seule contrairement à l'expérimentée Jumbo-Visma qui a terminé avec 4 coureurs. L'un des moments crucial de la course a été dans les derniers kilomètres avec un vent de face contraignant et des faux plats, d'où l'importance de terminer à plusieurs. Mais la très belle surprise est celle de EF Education - Easypost qui s'est positionnée deuxième à 1 seconde. Cort Nielsen lui a pris le maillot jaune. Belle performance aussi de la part de la Team Jayco Alula qui est arrivée en seconde position. Elle a longtemps été le temps de référence jusqu'au passage de la Jumbo - Visma. La Soudal Quick-Step qui figurait parmi les favoris n'a pas su, malgré un superbe effectif, faire la différence avec un coureur en moins. Mauro Schmid était en effet malade et a dû déclarer forfait.

Le classement de l'étape :

1. Jumbo-Visma : 33'55"

2. EF Education - Easypost : + 1"

3. Team Jayco Alula : + 4"

4. Groupama FDJ : +14"

5. UAE Team Emirates : + 23"

6. Bora - Hansgrohe : +25"

7. Soudal Quick-Step : + 39"

8. Bahrain Victorius : + 47"

9. Ineos Grenadiers : + 48"

10. Team DSM : + 48"

Avec sa victoire à Fontainebleau, Mads Pedersen a pris la tête du classement général du Paris-Nice. Le Slovène Tadej Pogacar a encore grapillé du temps et est désormais second à deux secondes du Danois.

1. Mads Pedersen

2. Tadej Pogacar

3. Tim Merlier

4. Olav Kooij

5. Sam Bennett

6. Michael Matthews

7. Magnus Cort Nielsen

8. Pierre Latour

9. Dorian Godon

10. Nathan Van Hooydonck

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 5 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023.

Le parcours de la 81e édition de Paris Nice a été dévoilé le le jeudi 5 janvier 2023.

Dimanche 5 mars - étape 1 : La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres)

: La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres) Lundi 6 mars - étape 2 : Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres)

: Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres) Mardi 7 mars - étape 3 : Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres)

: Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres) Mercredi 8 mars - étape 4 : Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres)

: Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres) Jeudi 9 mars - étape 5 : Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres)

: Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres) Vendredi 10 mars - étape 6 : Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres)

: Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres) Samedi 11 mars - étape 7 : Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres)

: Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres) Dimanche 12 mars - étape 8 : Nice - Nice (118,4 kilomètres)

Ce Paris-Nice 2023 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.