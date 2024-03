Paris Nice 2024 : le classement général après la 4e étape

L'édition 2024 de Paris Nice a été lancée ce dimanche 3 mars.

La première grosse course à étapes de l'année est partie ce dimanche 3 mars depuis les Mureaux. Cette année, le plateau est assez relevé avec la présence de Evenepoel qui vise le Tour de France, mais aussi de Roglic, Felix Gaal, Mattias Skjelmose, Joao Almeida ou encore David Gaudu. Les yeux seront tout de même quasiment tous rivés sur le Belge, très attendu en France. "Je veux essayer de remporter une étape et viser le haut du classement général. Comme sur toutes les courses finalement. Mais si je devais terminer 2 ou 3e, je serais quand même content. Ce sera ma première course par étapes en France et c'est ce que j'attends le plus. Beaucoup de coureurs peuvent gagner, pas que Primoz et moi, il y aura quelques surprises je pense."

Après le contre la montre par équipes de la veille et la victoire de l'équipe UAE Emirates, la première explication entre les favoris a eu lieu lors de la 4e étape avec un grand perdant, David Gaudu, victime d'une chute après avoir tenté d'enlever sa veste. Le parcours montagneux avec la Côte du Mont-Saint-Vincent, le Col de Boubon, la Côté de Vauxrenard, le Mont Brouilly, avant le Col du Fût d'Avenas et de nouveau le Mont Brouilly a permis à un homme de briller, le Colombien Buitrago. Lors de la dernière ascension, il a lâché son compagnon d'échappée, l'Australien Plapp, et a résisté au retour du peloton mené par les coéquipiers d'Evenepoel pour s'imposer en solitaire. Le Belge a attaqué dans les derniers mètres pour prendre deux petites secondes sur Gall ou encore Roglic.

Voici le classement général de Paris Nice 2024 avec une mise à jour dès la fin de l'étape.

Le parcours du Paris-Nice

Les étapes