Paris - Nice 2023 : la 6e étape raccourcie à cause du vent ! Profil et classement

La sixième étape du Paris-Nice sera raccourcie en raison de conditions météorologiques délicates.

La sixième étape du Paris-Nice 2023 partira de Tourves et finira à la Colle-sur-Loup localisée à 17km de Nice seulement. Mais elle a été raccourcie en raison "du fort vent", a communiqué l'organisation du Paris-Nice Le départ sera finalement donné plus tard. Cette annonce pourrait d'ores et déjà modifier les stratégies des équipes. La course moins longue pourrait malgré tout convenir aux puncheurs dans les parties où il y a des reliefs. "Cette étape, ce sera un peu comme une classique ", a même commenté avant la course le maillot jaune Tadej Pogacar. Aujourd'hui avec de routes vallonées, les coureurs vont en effet enchaîner les côtes ce qui rendra la course dynamique.

Le Slovène est certes leader de ce Paris-Nice mais il est menacé par le français David Gaudu à six secondes. Le coureur de la Groupama FDJ n'a pas hésité a affiché ses intentions hier en allant grapiller du temps au sprint intermédiaire. Même si l'épreuve du jour ne devrait pas être celle où il sera attaqué de toute part, Tadej Pogacar restera sur ses gardes. "On va bien voir ce qu'il se passe...", a t-il témoigné avant de remonter sur le vélo. Il est désormais l'homme à battre et dans une étape piégeuse telle que celle-ci, le champion de l'UAE a de quoi être surpris surtout si la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard (à 46 secondes) décide de prendre les choses en main.

Tadej Pogacar est resté à l'issu de la cinquième étape maillot jaune qu'il a pris lors du final de la Loge des Gardes. Le français David Gaudu et son rival Jonas Vingegaard le suivent d'assez près avec moins d'une minute de retard.

Tadej Pogacar David Gaudu à 6s Jonas Vingegaard à 46s Simon Yates à 58s Gino Mader à 1'21s Romain Bardet à 1'42

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 5 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023.

Le parcours de la 81e édition de Paris Nice a été dévoilé le le jeudi 5 janvier 2023, voici l'intégralité du parcours.

Mercredi 8 mars - étape 4 : Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres)

: Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres) Jeudi 9 mars - étape 5 : Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres)

: Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres) Vendredi 10 mars - étape 6 : Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres)

: Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres) Samedi 11 mars - étape 7 : Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres)

: Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres) Dimanche 12 mars - étape 8 : Nice - Nice (118,4 kilomètres)

Ce Paris-Nice 2023 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.