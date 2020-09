"Tour de France : Kragh Andersen vainqueur d'étape à Champagnole, le classement du jour"

???? ???????? Søren Kragh Andersen does it again! ???????????? Søren Kragh Andersen refait le coup ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/xUOvAQKHeA

Le Danois fait parler ses qualités de rouleur et creuse l'écart dans ce final : il possède près d'une minute d'avance sur les poursuivants à 4 kilomètres de l'arrivée. Soren Kragh Andersen semble avoir course gagnée.

Soren Kragh Andersen est à bloc dans ce final et possède désormais 25 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants, emmené par Rowe, Naesen et Bauer, mais qui peine à s'entendre. Il reste 10 kilomètres avant l'arrivée à Champagnole.

Matteo Trentin accélère dans le groupe d'échappés pour tenter de distancer les autres fuyards. Sagan et Bennett bouchent le trou et le groupe se reforme.

Le peloton a capitulé et accuse désormais un retard de près de 3 minutes sur les 12 échappés, à 17 kilomètres du but.

16:58 - Trois équipes en surnombre à l'avant

Les formations Deceuninck-Quick Step, avec Dries Devenyns et Sam Bennett, Sunweb, avec Niklas Arndt et Soren Kragh Andersen, et CCC, avec Greg van Avermaet et Matteo Trentin, disposent chacune de deux coureurs à l'avant et ont donc un bon coup à jouer dans le final de cette 19e étape.