Tour de France : un Français dans l'échappée, la 6e étape en direct

TOUR DE FRANCE 2020. Rémi Cavagna figure à l'avant dans l'étape du jour, en compagnie de sept autres coureurs. Le classement général devrait à nouveau évoluer à l'arrivée au Mont Aigoual. Découvrez le profil du parcours et toute l'actu du Tour de France en live.

14:00 - Les échappés à 100 km de l'arrivée Jesus Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Team Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC Team), Neilson Powless (EF Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) et Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) possèdent désormais 6 minutes et 35 secondes sur le peloton emmené par l'équipe Mitchelton Scott.

13:58 - Bardet se méfie du col de la Lusette Romain Bardet (AG2r) s'est également exprimé avant cette 6é tape du Tour de France 2020 : "Une montée atypique vers la Lusette, un col que j'ai reconnu et qui est vraiment difficile, donc ça peut surprendre. Orcières-Merlette, ce n'était pas une grande journée pour moi mais c'était important d'être avec les meilleurs. On va voir comment ça se passe au fil des étapes. On va voir dans les Pyrénées comment ça court, il y aura peut-être déjà des gros tempos et des écarts dès aujourd'hui et ce week-end. En tout cas, il y a trois étapes proposées qui peuvent faire des écarts, donc c'est aux coureurs d'en disposer".

13:54 - Pinot : "Pas sûr qu’on assiste à une grande bataille" Thibaut Pinot, le leader de l'équipe Groupama-FDJ a évoqué 'étape du jour, devant la presse, avant le départ de cette 6e étape. "Je ne m’attends pas forcément à une montée finale plus sélective que celle de mardi, a indiqué le coureur français. Il reste quand même pas mal de route derrière, et les leaders ne peuvent pas se découvrir et être sans équipiers. Je ne suis donc pas sûr qu’on assiste à une grande bataille, l’échappée a une grande chance d’aller au bout [...] Ce n’est pas un profil qui incite à se découvrir. L’ascension vers le Mont Aigoual est très longue et sur des pourcentages très faibles, donc on verra comment les jambes répondent. Ça reste tout de même une belle étape et il y a moyen de faire de belles choses".

13:50 - L'échappée bien partie pour aller au bout Avec 6'20 d'avance à 110 kilomètres de l'arrivée au Mont Aigual, les huit hommes de tête disposent désormais d'une avance confortable qui peut déjà leur permettre d'envisager la victoire d'étape puisque l'équipe Mitchelton-Scott du maillot jaune Adam Yates ne semble avoir la volonté de lancer la poursuite. Les favoris devraient, eux attendre la final de l'étape du jour pour éventuellement passer à l'offensive.

13:37 - Plus de 6 minutes d'avance pour les fuyards Le peloton vient de quitter l'Ardèche pour entrer dans le département du Gard et se situe désormais à 120 kilomètres de l'arrivée. Les huit échappés ont encore augmenté leur avance qui s'affiche à 6'04 lors du dernier pointage.

13:32 - Alaphilippe : "Il reste beaucoup d'opportunités pour se faire plaisir" Julian Alaphilippe, qui a perdu hier sa place de leader du classement général sur pénalité, s'est exprimé au micro de France TV, tout à l'heure, avant le départ de l'étape du jour : "Il faut aller de l'avant, aujourd'hui, c'est aune autre journée, j'espère qu'elle sera meilleure que celle d'hier. Je suis très motivé pour la suite. C'est dommage, l'équipe a fait une erreur mais il reste beaucoup d'opportunités pour se faire plaisir sur ce Tour de France. Cela a été un honneur de porter le maillot et de le défendre (...) Aujourd'hui, l'échappée pourrait aller au bout, sinon je vais voir comment je me sens et essayer de me mêler à la bataille".

13:25 - Une moyenne élevée en ce début d'étape Cette 6e étape du Tour de France 2020 est partie sur un rythmé élevé. Jesus Herrada (Cofidis), Nicholas Roche (Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC), Neilson Powless (Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) et Alexey Lutsenko (Astana) ont parcouru 51,8 kilomètres dans la première heure de course.

13:07 - L'avance des échappés grimpe à 5'30 L'écart continue finalement à augmenter : Jesus Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Team Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC Team), Neilson Powless (EF Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) et Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) s'entedent bien à l'avant et possèdent désormais 5 minutes et 30 secondes de marge sur le peloton du Tour de France.

12:53 - Dernier écart : 4'45 L'avance des huit hommes de tête augmente encore mais dans des proportions un peu plus modérées depuis quelques kilomètres. L'écart semble se stabiliser autour des 4 minutes et 45 secondes. Il reste 153 kilomètres à parcourir dans cette 6e étape.

12:49 - L'équipe Mitchelton-Scott en tête du peloton La formation du maillot jaune Adam Yates assume logiquement la poursuite en imprimant un tempo en tête de peloton. Il s'agit pour l'équipe australienne de contrôler l'écart avec les échappés avant de chercher à le réduire lors de la deuxième partie de l'étape.

12:44 - Van Avermaet maillot jaune virtuel L'échappée du jour compte désormais près de 4 minutes sur le peloton, ce qui signifie que Greg Van Avermaet, pointé à 3'17 de Yates, occupe virtuellement la place de leader du classement général de ce Tour de France 2020.

12:38 - L'écart grimpe encore Jesus Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Team Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC Team), Neilson Powless (EF Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) et Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) possèdent désormais plus de 2 minutes d'avance sur un peloton qui a désormais coupé son effort, aucune équipe n'assurant pour le moment une véritable poursuite.

12:35 - Greg Van Avermaet le plus dangereux au classement général Parmi les hommes de tête, c'est le Belge de l'équipe CCC qui représente le menace la plus directe pour le maillot jaune Adam Yates. Greg Van Avermaet pointait avant le départ de l'étape du jour en 28e position du classement général de ce Tour de France 2020, à 3 minutes et 17 secondes du Britannique.

12:31 - Le peloton accorde un bon de sortie Le bon coup est parti dans cette 6e étape : le peloton a décidé de laisser filer le groupe de tête qui compte désormais près d'une minute d'avance. Ces huit échappés sont sans doute partis pour une longue escapade sur la route du Tour de France.