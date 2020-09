"Tour de France : l'étape du jour en direct, verdict au Puy Mary"

TOUR DE FRANCE 2020. Le profil du parcours de la 13e étape du Tour de France, aujourd'hui, devrait favoriser les attaques des prétendants au classement général, notamment dans le final. Suivez la course en live commenté.

13:35 - Jonction en tête de course Le groupe de poursuivants est revenu sur les cinq fuyards et c'est désormais un groupe de dix-sept coureurs qui ouvre la route sur cette 13e étape du Tour de France 2020. Il reste 129 kilomètres à parcourir avant l'arrivée au Puy Mary.

13:31 - Madouas revient sur les poursuivants Superbe effort de Valentin Madouas : le coureur de la Groupama-FDJ vient d'opérer la jonction avec le groupe de poursuivants, qui est lui-même en train de revenir sur les cinq échappés. Le peloton est, lui, pointé à 5 minutes de la tête de course.

13:25 - Les hommes de tête dans la deuxième difficulté du jour Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe, Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC) et Marc Soler (Movistar) entament l'ascension du col de Guéry (3e catégorie, 7,8 km à 5 %) avec 34 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants, où figurent Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez, Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates) et Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), et près de 4 minutes sur le peloton.

13:20 - Cette fois, le peloton s'est relvé Après ce début d'étape particulièrement animé, le peloton, emmené par l'équipe Jumbo-Visma, a décidé de couper son effort. Les hommes de tête prennent le large et comptent désormais 3'30 d'avance sur ce peloton. Deux groupes de contre sont encore intercalés.

13:16 - Les poursuivants se regroupent Plusieurs groupes se sont agglomérés derrière les cinq hommes de tête. On trouve désormais parmi ces poursuivants : Sivakov (Ineos), Kamna (Bora-Hansgrohe), Carty, Martinez, Powless (EF), De La Cruz (UAE), Rolland (B&B Hotels - Vital Concept), Barguil (Arkéa-Samsic) et Edet (Cofidis). Ces hommes se situent à 37 secondes de Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe, Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC) et Marc Soler (Movistar).

13:07 - La situation de course se clarifie Un important groupe de contre vient de se faire avaler dans le peloton dans la descente du col de Ceyssat. Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe, Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC) et Marc Soler (Movistar) possèdent 50 secondes d'avance sur un trio de poursuivants composé de Kämna, Carthy et Martinez, 1'05 sur un autre groupe où figure notamment Warren Barguil, et 1'20 sur le peloton maillot jaune.

13:03 - Une échappée pas dangereuse pour Roglic Les coureurs figurant dans le groupe de tête ne représente pas une menace pour le classement général puisque le mieux placé d'entre eux, Julian Alaphilippe, était pointé ce matin au 38e rang, à 55'52" du maillot jaune Primoz Roglic.

13:00 - Geschke en tête au sommet Le coureur de l'équipe CCC est passé en tête en haut du col de Ceyssat. Le classement au sommet et les points récoltés par chacun des coureurs au classement de la montagne : Geschke, 10 pts D.Martin, 8 pts Soler, 6 pts Alaphilippe, 4 pts Cavagna, 2 pts Carthy, 1 pt

12:56 - Thibaut Pinot repris par le peloton Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ était passé à l'offensive au sein d'un groupe de contre mais a finalement abdiqué et repris sa place dans le peloton maillot jaune.

12:51 - Les sprinteurs déjà loin derrière Ce début d'étape très exigeant a rapidement fait des dégâts à l'arrière du peloton, où de nombreux sprinteurs ont lâché prise, dont le maillot vert Sam Bennett, actuellement situé dans un groupe pointé à 3'23 de la tête de course.

12:47 - Cosnefroy lâche prise Le porteur du maillot à pois ne parvient pas à suivre le rythme en tête de course dans cette difficile ascension du col de Ceyssat. Ils ne sont plus que cinq en tête : Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe, Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC) et Marc Soler (Movistar).

12:44 - Marc Soler fait la jonction Déjà à l'attaque hier, le coureur de l'équipe Movistar semble à nouveau très motivé aujourd'hui. L'Espagnol vient de revenir sur D.Martin, Alaphilippe, Cosnefroy, Cavagna et Geschke dans l'ascension de ce col de Ceyssat.

12:41 - Le groupe de tête n'a pas encore fait le trou Les cinq échappés possèdent 21 secondes d'avance sur Soler, 50 secondes d'avance sur un groupe où figurent notamment Thibaut Pinot, Warren Barguil et Pierre Rolland, et 1'15 sur le peloton, qui a finalement pas encore abdiqué.

12:39 - Les échappés dans le col de Ceyssat Le groupe de tête a entamé l'ascension de la première difficulté du jour (1ère catégorie, 10,2 km à 6,1 %) tandis que Marc Soler (Movistar) est sorti du groupe de contre et est parti à la poursuite de D.Martin, Alaphilippe, Cosnefroy, Cavagna et Geschke.