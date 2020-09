"Tour de France : la 10e étape pour Bennett, le classement du jour"

“C’est bizarre car tout le monde semblait trop parfait à la fin”, a confié Sam Bennett. “Je ne pouvais pas y croire. J’ai attendu tellement d’années pour que ça arrive.Cela va me prendre du temps pour réaliser. C’est un soulagement. Il y a tellement de grands sprinters passés par cette équipe. Je voulais vraiment offrir cette victoire à mon équipe, à mes coéquipiers et à tout le Wolfpack.”

???? Relive the final kilometre of today's stage and ???????? Irishman @Sammmy_Be 's sprint win! ???? Revivez le dernier kilomètre de l'étape d'aujourd'hui avec la victoire de ???????? l'irlandais @Sammmy_Be #TDF2020 pic.twitter.com/9MmOy1n28n

18:23 - Küng : "Il y avait de quoi être nerveux"

Stefan Kung (Groupama-FDJ), qui s'est échappé en début de journée en compagnie de Michael Schär, s'est également exprimé après l'arrivée de l'étape du jour : "En parlant ce matin au briefing, on s’est dit qu’on devait essayer d'être dans l’échappée. Il y avait de quoi être nerveux aujourd’hui, mais on s’est dit que c’était possible de tenter. Je connais bien Michael Schär, c’est un bon ami. J’ai ensuite attaqué à la fin de l’étape, mais pour être honnête c’était surtout pour être certain d’être le plus combatif du jour".