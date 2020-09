"Tour de France : la 18e étape en direct, jour décisif pour le classement général"

TOUR DE FRANCE 2020. La dernière journée dans les Alpes, aujourd'hui, avec cinq ascensions au programme, pourrait donner l'occasion aux rivaux du maillot jaune Primoz Roglic de passer à l'offensive. Vivez l'étape du jour en live commenté.

14:25 - Le peloton à plus de 4 minutes George Bennett (Jumbo-Visma) mène actuellement le peloton, qui progresse à une allure modérée. Il accusé désormais un retard de 4'02 sur les cinq hommes de tête, qui comptent aussi 35 secondes sur un groupe de 10 poursuivants (Caruso, Verona, Reichenbach, Sanchez, Molard, Herrada, Jungels, Geschke, Roche et Peters).

14:19 - Deux points de plus pour Hirschi au classement de la montagne Le Suisse de la formation Suweb passe une nouvelle fois en tête au sommet de cette côte de la route des Villes. Il devance Richard Carapaz (1 point).

14:17 - Hirschi et Carapaz rejoints par trois coureurs Les deux hommes de tête viennent de recevoir le renfort de Pello Bilbao, Michal Kwiatkowski et Nicolas Edet, qui se sont extirpés du groupe de poursuivants. L'équipê Ineos est désormais en surnombre (Carapaz et Kwiatkowski).

14:14 - Hirschi et Carapaz dans la deuxième ascension du jour Les deux hommes de tête débutent la montée de cette côte de la route des Villes. Nous sommes à 110 kilomètres de l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France 2020.

14:10 - Les poursuivants perdent un peu de terrain Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Damiano Caruso, Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke (CCC Team), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) et Nicholas Roche (Team Sunweb) se situent désormais à 30 secondes de Carapaz et Hirschi. Le peloton maillot jaune est pointé à 3'12 et le groupe maillot vert à 6'41.

14:07 - La prochaine difficulté en approche Après une rapide descente, les hommes de tête vont bientôt se présenter au pied de la côte de la Route des Villes, classée en 3e catégorie (3,2 km à 6,6 % de pente moyenne). Ils comptent 26 secondes d'avance sur les poursuivants et 3 minutes sur le peloton.

14:03 - Plus 3 minutes de retard pour le peloton Le groupe maillot jaune a perdu du terrain sur la tête de course lors des derniers kilomètres. Carapaz et Hirschi possèdent 20 secondes d'avance sur les poursuivants et 3'02 sur le peloton du Tour de France.

13:59 - Hirschi et Carapaz poursuivent leur effort Après avoir pris quelques longueurs d'avance sur les autres échappés à la faveur du sprint pour le classement de la montagne au sommet du Cormet de Roselend, Marc Hisrchi et Ricard Carapaz, deux des grands animateurs de ce Tour de France 2020, ont continué sur leur lancée dans la descente et possèdent une vingtaine de secondes d'avance sur les poursuivants.

13:56 - Le résultat au sommet du Cormet de Roselend Voici le détail des points attribués pour le classement de la montagne, à l'issue de l'ascension de cette première difficulté du jour : Hirschi, 10 pts Carapaz, 8 pts De Gendt, 6 pts Kwiatkowski, 4 pts Edet, 2 pts Geschke, 1 pt

13:52 - Hirschi en tête au sommet Marc Hirschi (Sunweb) passe en tête au sommet du col de Cormet de Roselend et récolte 10 points au classement de la montagne de ce Tour de France. Il devance Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), qui empoche 8 points.

13:48 - Le peloton s'amincit L'équipe Jumbo-Visma assure un tempo plutôt élevé en tête de peloton dans la première ascension du jour et de nombreux coureurs lâchent prise. Ils ne sont plus que soixante à pouvoir suivre le rythme actuellement imposé par Robert Gesink. ce qui explique également pourquoi l'avance des hommes de tête ne grandit pas démesurément et reste stable autour des 2 minutes.

13:44 - Les échappés à 3 kilomètres du sommet Les rescapés du groupe de tête sont désormais dans le final de l'ascension du Cormet de Roselend et possèdent toujours une avance inférieure à 2 minutes sur le peloton du Tour de France.

13:40 - Le point sur la course à 135 kilomètres de l'arrivée Les quarante-cinq premiers kilomètres de cette 18e étape du Tour de France 2020 ont été particulièrement animés, avec d'abord la formation d'un gros groupe d'échappés, qui comprenait notamment les sprinteurs Peter Sagan, Matteo Trentin et Sam Bennett. Ce dernier a conforté son maillot vert en remportant le sprint intermédiaire, avant de lâcher prise dans les premiers hectomètres du Cormet de Roselend, tout comme les deux premiers cités. Un groupe de contre-attaquants comprenant notamment Julian Alaphilippe et Pierre Rolland, a ensuite tenté de revenir sur la tête de course, sans succès. Il reste 17 coureurs à l'avant de la course : Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Pello Bilbao, Damiano Caruso (Bahrain-McLaren), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke (CCC Team), Nicolas Edet, Jesus Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Marc Hirschi et Nicholas Roche (Team Sunweb). Ils possèdent 1 minute et 50 secondes d'avance sur lepeloton.

13:21 - Barguil tente sa chance, Caruso aussi Warren Barguil accélère à son tour en tête d epeloton mais ne parvient pas à faire le trou. Damiano Caruso parvient en revanche à sortir et revient vite sur les contre-attaquants (Rolland, Alaphilipe...), avant même de les déposer et de partir à la poursuite de l'échappée.