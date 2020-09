"Tour de France : aucun test positif au Covid, le profil de la 16e étape"

12:17 - L'avis d'Alexandre Pasteur sur l'étape du jour

Le commentateur du Tour de France sur France TV a donné son avis sur cette 16e étape sur le site Internet du diffuseur. "Je l’ai repérée avec Nans Peters (AG2R La Mondiale) et son ami le biathlète Emilien Jacquelin : c’est typiquement l’étape pour un baroudeur, détaille-t-il. Elle est dure, avec beaucoup de reliefs, et nouveau plus de 4000 m de dénivelé. Je ne pense pas qu’on aura de bagarre, on sera au surlendemain du Grand Colombier et à la veille du col de la Loze, donc on aura une belle échappée. Ça va bastonner jusqu’au col de Porte. On est en début de dernière semaine, avec pleins d’équipes qui n’ont pas encore gagné, donc qui viseront l’étape. L’arrivée dans Villard-de-Lans convient pour un puncheur avec 1 km à 10%. En 2014, lors du Dauphiné, Rui Costa y avait ainsi gagné".