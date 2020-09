"Tour de France : Pogacar vainqueur, le classement final et le bilan de la course"

TOUR DE FRANCE 2020. Le Tour de France s'est terminé hier avec le sacre de Tadej Pogacar, à l'issue d'une dernière étape remportée à Paris par le maillot vert Sam Bennett. Découvrez le classement général et toute l'actu en direct.

10:25 - Richie Porte : "Comme une victoire" Richie Porte, troisième du classement général de ce Tour de France, s'est satisfait ce week-end de sa performance : "Ça a été un long chemin pour y arriver, avec de nombreuses batailles et de nombreux drames, donc je suis simplement heureux d'être enfin sur le podium du Tour. C'est un rêve absolu. J'ai grandi en regardant le Tour de l'autre côté de la planète, en voyant des Robbie McEwen, Brad McGee et le plus grand d'entre eux, Cadel Evans. Peu importe les courses que vous avez gagnées, le Tour est toujours celle sur laquelle vous êtes jugé. Ce podium, je veux la photo à la maison, ça veut dire tellement pour un coureur. C'est tellement incroyable d'y arriver enfin, ça ressemble à une victoire pour être honnête".

10:12 - Prudhomme : "Un vrai sentiment de fierté" Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a fait part de son soulagement, hier soir, après l'arrivée d'une édition qui aurait pu ne jamais avoir lieu. "Je m'étais déjà dit 'ouf', mardi, lorsque les tests des coureurs avaient tous été négatifs et ce soir, j’ai un vrai sentiment de fierté vis-à-vis du travail des coureurs, des équipes sportives, des équipes d’organisation et des journalistes, puisque nous n’aurions pas pu réussir si nous n’avions pas eu conscience qu’il fallait respecter certaines mesures strictes pour cela, a-t-il indiqué. Merci à tous ! Il y a un sentiment de satisfaction puisque c’est la première année, depuis quinze ans que je suis le directeur du Tour, où j’ai eu peur qu’on n’aille pas au bout en effet". Prudhomme a également évoqué le volet sportif de la course : "Ça promet de belles années pour le cyclisme avec la nouvelle génération représentée par Tadej Pogacar, Egan Bernal, Marc Hirschi, le super combatif du Tour, mais aussi Remco Evenepoel, qui est un prodige du vélo. On souhaite maintenant que nos Français plus expérimentés puissent encore lutter pour le podium, et pourquoi pas mieux. 2019 avait été une année avec pour les Français, 2020 aura été une année sans, avec notamment les chutes de Thibaut Pinot et de Romain Bardet".

10:01 - Bennett aux anges après sa victoire sur les Champs-Elysées "Je ne peux pas exprimer ce que je ressens, de me retrouver ici avec le maillot vert en ayant gagné l’étape des Champs-Elysées, a indiqué Sam Bennett, hier, après avoir remporté la 21e étape. Ici, ce sont les championnats du monde du sprint. Je n’aurais jamais pensé gagner ici, et avec en plus le maillot vert, c’est fantastique. Je fais partie d’une équipe de rêve. C’est une sensation incroyable. La souffrance dans les montagnes en valait la peine. Cela m’a pris si longtemps d’en arriver là, maintenant je vais savourer chaque détail de cette victoire. Le final était vraiment technique et rapide, j’étais très nerveux quand on s’est porté à l’avant. Mes coéquipiers ont quasiment détruit la course dès le tunnel et j’ai pensé que c’était un peu trop tôt. J’ai laissé les gars de Trek lancer leur accélération les premiers et ensuite j’y suis allé. J’ai cru que j’allais me faire dépasser, je n’arrive pas à croire que j’ai gagné".

09:54 - Madiot défend Pinot : "Il ne faut pas tout zapper d'un seul coup" Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ a d ressé un bilan du Tour de France de son équipe, hier, au micro d'Eurosport, en défendant aussi son leader Thibaut Pinot : "Il ne faut pas tout zapper d'un seul coup : dix jours avant le début du Tour, Thibaut finit 2e du Dauphiné. Il avait fait des bonnes choses en Occitanie, un bon Paris-Nice en début d'année. On ne devient pas mauvais pour le classement général du jour au lendemain. Je pense qu'on sera là pour le classement général l'an prochain (...) La première chose c'est de débriefer ce Tour, ensuite d'attendre le parcours de l'année prochaine et on se projettera un peu plus à ce moment-là (...) On abordera peut-être le Tour un peu différemment : il y aura peut-être de la place pour le sprinteur numéro 1 de la maison (Arnaud Démare). Tout dépendra du parcours".

09:48 - Roglic est malgré tout "fier du travail accompli" Primoz Roglic, deuxième du classement général du Tour de France 2020, hier, au micro de France TV : "Bien sûr, j'aurais préféré gagner. Mais je suis fier du travail accompli dans l'équipe, nous avons montré de belles choses pendant trois semaines. Félicitations à Tadej (Pogacar), il a montré qu'il a mérité sa victoire. On verra dans l'avenir si je peux encore gagner un Tour, mais je n'y pense pas en ce moment, j'avance au jour et le jour et je veux profiter de ce moment. Car malgré tout, je me suis préparé pendant des mois et je suis heureux de ce que nous avons réalisé".