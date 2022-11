"DIRECT. Coupe du Monde : le Brésil tremble pour Neymar, le Pays de Galles lance la journée, résultats et classements"

COUPE DU MONDE. Alors que le Brésil l'a emporté ce jeudi soir face à la Serbie (2-0) grâce à un doublé de Richarlison, la Seleção retient son souffle pour Neymar, touché à la cheville et sorti sur blessure. Le point sur les derniers matchs et les classements à jour.

08:50 - Le programme du jour Ce vendredi aura lieu la sixième journée de Coupe du monde 2022 où l'Angleterre et les Pays-Bas sont de retour : Pays de Galles - Iran à partir de 11h00

Qatar - Sénégal à partir de 14h00

Pays-Bas - Equateur à partir de 17h00

Angleterre - Iran à partir de 20h00

08:25 - Une entorse pour Neymar ! Touché à la cheville droite ce jeudi soir lors de Brésil-Serbie (2-0), Neymar est sorti sur blessure à la 79e minute de jeu après être longuement resté au sol. Après la rencontre, le médecin de la sélection brésilienne s'est exprimé sur la nature de la blessure du capitaine de la Seleção : "Il s'est fait une entorse à la cheville droite. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience."

08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette sixième journée de la Coupe du monde 2022 avec quatre rencontres au programme : Pays de Galles - Iran, Qatar - Sénégal, Pays-Bas - Equateur et Angleterre - États-Unis.

24/11/22 - 23:00 - Fin du live ! À demain ! C'est la fin de ce live de la Coupe du monde 2022. Après la victoire de la Suisse contre le Cameroun, le match nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud, les succès du Portugal face au Ghana et du Brésil contre la Serbie, rendez vous dès demain pour la suite de la compétition avec le début des deuxièmes rencontres en phase de poules dont celles des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Angleterre.

24/11/22 - 22:50 - Un entorse pour Neymar Touché à la cheville droite suite à un contact lors de Brésil-Serbie ce jeudi soir, Neymar souffre d'une entorse selon le médecin de la sélection brésilienne. Si l'on sait que le Brésilien a eu de nombreuses blessures aux chevilles dans sa carrière, la durée de son indisponibilité est encore inconnue.

24/11/22 - 22:30 - Le classement de la poule G Après les victoires de la Suisse contre le Cameroun et du Brésil face à la Serbie, la Seleção occupe la tête de la poule G alors que les Aigles sont derniers. Voici le classement : Brésil : 3 points

Suisse : 3 points

Cameroun : 0 point

Serbie : 0 point

24/11/22 - 22:20 - Le classement du groupe H Après les deux matchs du groupe H ce jeudi où l'Uruguay et la Corée du Sud se sont quittés sur un match nul (0-0) avant que le Portugal ne s'impose face au Ghana (3-2), le classement de la poule est connu : Portugal : 3 points

Uruguay : 1 point

Corée du Sud : 1 point

Ghana : 0 point

24/11/22 - 22:10 - L'incroyable but de Richarlison en vidéo Alors que le Brésil menait 1-0 face à la Serbie, Vinicius Jr s'est échappé sur son côté gauche avant de servir Richarlison d'un sublime extérieur dans la surface de réparation. Après un contrôle du pied gauche, l'attaquant tente une bicyclette et voit sa tentative finir dans les filets de Vanja Milinkovic-Savic. Revivez le but du Brésilien en vidéo.

24/11/22 - 22:00 - Le Brésil peut remercier Richarlison ! Mal embarqué après une première mi-temps accroché ce jeudi face à la Serbie, le Brésil peut dire merci à Richarlison, auteur d'un doublé. La Seleção s'est imposée 2-0 face à des Serbes qui peuvent s'en vouloir.

24/11/22 - 21:54 - Brésil - Serbie : Fin de la rencontre à Lusail (2-0) ! L’avantage final au score (2-0) du Brésil est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Brésiliens ont en effet un petit ascendant au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (9 tirs contre 0 pour Serbie). Brésil - Serbie en direct

24/11/22 - 21:37 - Neymar sort sur blessure Alors que le Brésil mène 2-0 actuellement, Neymar est resté au sol pendant plusieurs minutes. Le capitaine brésilien a cédé sa place à Antony. L'inquiétude pourrait grandir pour la Seleçao.

24/11/22 - 21:30 - Brésil - Serbie : Et de deux pour le Brésil (2-0) ! 73ᵉ. Le Brésil marque à la 73e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le score passe à 2 à 0 au Lusail Iconic Stadium. Brésil - Serbie en direct

24/11/22 - 21:19 - Brésil - Serbie : Ouverture du score pour le Brésil (1-0) ! 63ᵉ. Le Brésil trouve l'ouverture à la 63e minute de jeu dans cette 2e période ! Les compteurs passent à 1 à 0 au Lusail Iconic Stadium. Brésil - Serbie en direct