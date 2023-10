Coupe du monde de rugby 2023 : journée décisive pour Antoine Dupont, titulaire avec casque contre l'Afrique du Sud ? !

Antoine Dupont a testé un casque à l'entraînement mardi, et la journée d'aujourd'hui sera décisive pour savoir s'il est apte à débuter le quart de finale des Bleus dimanche.

En direct

11:45 - Sexton trouve le tirage au sort "un peu injuste" L'Irlande affrontera la Nouvelle-Zélande samedi à 21h. Le tirage au sort de ce mondial a livré un tableau assez déséquilibré, avec deux chocs entre les favoris (France - Afrique du Sud et Irlande - Nouvelle-Zélande) et deux matches entre des équipes a priori plus faibles (Angleterre - Fidji et Pays de Galles - Argentine). Jonathan Sexton, demi d'ouverture de l'Irlande, s'est exprimé sur le quart de finale à venir pour le XV du Trèfle et sur le tirage au sort : "On est ravis d’avoir terminé en tête de la poule, on se retrouve là où on souhaitait être, avec les quarts de finale en ligne de mire et un adversaire le plus difficile qu’on pouvait rencontrer. Le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans, et paraît un peu injuste aujourd’hui, mais c’est ainsi, et on devra être prêts pour affronter la Nouvelle-Zélande."

11:00 - L'Afrique du Sud échappe de peu aux sanctions En faisant appel hier d'une décision de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), l'Afrique du Sud a sauvé son équipe de rugby : celle-ci, en cas d'application des sanctions, aurait dû disputer la fin du mondial sans son hymne, son drapeau et son maillot aux couleurs du pays. L'AMA a annoncé hier que "l'allégation de non-conformité est mise en suspens et les conséquences ne s'appliqueront pas tant que le TAS n'aura pas rendu sa décision". L'Afrique du Sud n'aurait pas eu le temps de mettre sa législation antidopage en conformité avec le nouveau Code mondial antidopage de l'AMA, puisque le délai limite était ce vendredi 13 octobre. Cet appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport vise donc à retarder les sanctions et éviter que son équipe de rugby en pâtisse pendant la Coupe du Monde.

10:15 - Le casque, testé et approuvé ? Hier, lors d'un entraînement à huis-clos, Antoine Dupont a retrouvé sa place dans le XV des titulaires. Il a revêtu le chasuble numéro 9, tandis que Maxime Lucu était à nouveau parmi les remplaçants. Surtout, le capitaine de l'équipe de France a testé un casque. A ce sujet, Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque des tricolores, a expliqué après la séance : "Antoine a voulu tester pour savoir si le casque le protège vraiment ou pas. Il voulait savoir aussi si au niveau de la vision ça ne le gêne pas et même au niveau de l’audition même s’il n’y a pas le bruit ou l’ambiance qu’il y aura au Stade de France dimanche. Pour le moment, il a fait des essais avec et sans le casque. Une décision sera prise en fin de semaine."

10:02 - Dupont ravi d'être de retour Le capitaine des Bleus s'est amusé sur les réseaux sociaux de son retour avec le XV de France, en publiant une photo avec comme description "Retour vers le futur".

09:30 - Un mercredi décisif pour Antoine Dupont Après une séance d'intensité modérée hier après-midi, à laquelle le capitaine des Bleus a participé, l'entraînement du jour sera concentré sur les contacts et représentera donc le premier vrai test pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France a reçu l'accord de son chirurgien lundi, et la décision de sa titularisation ou non dimanche dépend maintenant du staff de l'équipe de France.

10/10/23 - 23:35 - "C'est difficile de trouver sa faille", estime Rassie Erasmus à propos d'Antoine Dupont FIN DU DIRECT - Mardi, le patron du rugby sud-africain a également eu un mot sur le capitaine des Bleus, Antoine Dupont. "Je ne l'ai jamais vu transpirer sur le terrain tellement il arrive à rester impassible et maître de lui. C'est difficile de trouver sa faille", a-t-il analysé, avant de lâcher, petit sourire aux lèvres : "Il va peut-être revenir plus en forme puisque son problème l'a peut-être obligé à manger moins." Pour autant, Rassie Erasmus en reste persuadé : "Ses plaquages seront aussi brillants qu'avant."

10/10/23 - 22:30 - Le directeur du rugby de l'Afrique du Sud accuse les Français de "simule[r] parfois" À quelques jours de France - Afrique du Sud ce mardi, Rassie Erasmus, le patron du rugby sud-africain, a été questionné sur le carton rouge remis aux Bleus qui avait fait basculer, quatre ans plus tôt, le quart de finale qui les opposait au Pays de Galles. Estimant que "la France ne joue pas un rugby violent", il a tout même profité de l'occasion pour faire passer un message, lâchant alors : "Ce que les Français font de bien, c'est que quand il y a une situation de plaquage haut, ils le montrent à l'arbitre. Je pense qu'ils simulent parfois, ce qui est intelligent. Dans certaines situations, l'arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c'est là où les Français sont malins."

10/10/23 - 21:35 - Antoine Dupont, cible privilégiée des Sud-Africains ? Dans le cas où Antoine Dupont serait bien présent dimanche face aux Sud-Africains, est-il possible que le capitaine des Bleus soit davantage ciblé par les adversaires ? Toujours en conférence de presse mardi soir, Laurent Labit s'est montré plutôt serein quant à cette possibilité. "Si Antoine est sur le terrain dimanche, il sera à 100% de ses possibilités mentales et physiques. Et quand il est à 100%, c'est difficile de le marquer", a-t-il estimé, avant de renchérir : "On n'a pas d'inquiétude sur ses qualités physiques. Ni sur l'intensité et les contacts."

10/10/23 - 20:27 - Antoine Dupont portera-t-il un casque dimanche ? Aperçu à l'entraînement avec un casque ce mardi, le capitaine des Bleus devra-t-il en porter un en cas de retour sur le terrain dimanche, face aux Sud-Africains ? En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur de l'attaque des Bleus, Laurent Labit, a expliqué qu'Antoine Dupont "le teste" actuellement "pour voir ce que ça donne". "Si ça protège vraiment ou pas ; si ça ne le gêne pas pour la vision ; pareil pour l'audition", a-t-il énuméré, avant d'annoncer qu'"une décision sera prise en fin de semaine".

10/10/23 - 19:29 - Antoine Dupont à l'entraînement avec un casque ce mardi Après avoir déjà été aperçu dans le groupe des titulaires à l'entraînement de lundi, le capitaine des Bleus a de nouveau été vu en train de s'entraîner avec les titulaires ce mardi après-midi, rapporte Rugbyrama. Antoine Dupont portait visiblement un casque noir aujourd'hui. Au programme de l'entraînement : du contact.

10/10/23 - 18:30 - L'Argentine tient son remplaçant Le troisième ligne argentin Pablo Matera a été contraint de déclarer forfait pour la fin du mondial suite à une déchirure aux ischio-jambiers subie samedi contre le Japon (39-27). La Fédération argentine a annoncé cet après-midi son remplaçant : c'est le deuxième ligne de Bayonne Lucas Paulos qui a été convoqué. Il pourrait jouer le quart de finale contre le Pays de Galles samedi à 17h, même s'il est peu probable qu'il soit titulaire. Le sélectionneur des Pumas Michael Cheika lui préfèrera sans doute Facundo Isa ou Rodrigo Bruni pour occuper le poste de troisième ligne centre.

10/10/23 - 17:45 - Un Français de plus au Hall of Fame ! Thierry Dusautoir devient le treizième joueur français dans le Hall of Fame World Rugby, après entre autres Pierre de Coubertin, Serge Blanco ou Fabien Pelous. L'ancien capitaine des Bleus entre dans ce cercle restreint en bonne compagnie : le double champion du monde Dan Carter, et le co-meilleur marqueur de l'histoire en Coupe du Monde Bryan Habana notamment, intègrent ce Hall of Fame en même temps que lui.

10/10/23 - 17:00 - Penaud meilleur marqueur, Ramos meilleur réalisateur ! Le XV de France a parfaitement réussi sa phase de poule, avec quatre victoires en autant de matches, et a montré toute la force de son collectif. Mais certaines individualités se sont quand même illustrées. Damian Penaud est ainsi le meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde à l'issue de la phase de poule : il a inscrit 6 essais. Il a aussi réussi 11 percées, un record dans le tournoi également. Thomas Ramos est pour sa part le meilleur réalisateur de ce mondial, avec 61 points inscrits, devant le Néo-Zélandais Damian McKenzie (53 points) et l'Irlandais Johnny Sexton (51 points). L'arrière des Bleus est aussi celui qui a réussi le plus de transformations, avec 19 tentatives réussies.

10/10/23 - 16:15 - Harinordoquy fan du duo Lucu-Jalibert Dans un entretien pour Midi Olympique, l'ancien troisième ligne du XV de France Imanol Harinordoquy a encensé la performance de la paire Lucu-Jalibert contre l'Italie (60-7) : "Avec lui (Maxime Lucu), Matthieu Jalibert a confirmé tout son potentiel. On a vu le meilleur Jalibert, sans déchet. Il a été fringant et décisif à chaque fois qu’il a touché le ballon. [...] C’est un garçon capable de faire de très grandes différences". De là à aligner le même duo et laisser Antoine Dupont sur le banc contre l'Afrique du Sud ? Pas sûr que le staff du XV de France se prive de "Toto", le capitaine des Bleus, si celui-ci est en mesure de jouer.